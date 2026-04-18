Fener’e Rize’den vize yok

Fenerbahçe, Rizespor’u ağırlayacaktı. Yani son haftaların formda ekiplerinden birini. İlla ki kazanması gerekiyordu, ki hiç olmazsa en azından 24 saatlik liderliği garanti etsin. Tedesco sahaya ön tarafı bol isimli bir kadro sürecekti. Yani illa ki kazanmak yatıyordu aklında. Talisca bile santrfor arkasıydı. Rizespor oyunun çok büyük bir bölümünde kendi sahasında saklanıp kontraya çıkmayı hesaplamıştı. İlk yarıda skor tabelası değişemedi. Fenerbahçe maça hâkim gibi gözüküyordu ama organizasyonlarda ve pozisyon üretmede yeteri kadar öne çıkamıyordu.

Hakem kartları verince…

İlk yarıda sadece iki kalecinin şut kurtarışlarına tanık olduk. Ama 47. dakikada Ali Sowe, beklenmedik anda takımını öne geçirdi. Acaba Fenerbahçe maçı kurtarabilecek miydi? Eh maçın hakemi sarı kartını Rizespor’a çıkartarak F.Bahçe’nin rakibinin daha ürkek daha korkak oynamasına çanak tutuyordu. Zaten 73. dakikada kırmızı kartını da Samet’e göstererek âdeta ev sahibine “Benden bu kadar” diyordu. Bir de penaltı kazanılınca Fenerbahçe’nin kazanma ihtimali yükseldi. Nitekim Kerem, maçı bitirecek golü atıyordu.

İnanılmaz savunma zaafı

Ama uzatmalar vardı ya uzatmalar işte onlardan birinde Fenerbahçe savunması havadan gelen bir topta zafiyet gösterince Rizespor beraberliği yakalayacaktı. İşte bu 2-2 Fenerbahçe’nin hiç olmazsa bir haftalık da olsa liderliğini etkileyen oluşumdu. Fenerbahçe ceza sahasına son saniyede kalkan top şampiyonluğa oynayan bir takımın inanılmaz bir savunma zaafıydı. Şimdi bakalım geri kalan oyunlarda ne olacak. Ama bu milletin büyük hocası şu 11’ini bundan böyle yine hatalı atamalarla kurarsa, bakalım hava mı alınacak yoksa şampiyon mu olacaktı?

Maçın adamı: Ali Sowe

