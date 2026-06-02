Dosta güven düşmana korku

Türkiye, yerli teknoloji odaklı yatırımlarıyla küresel çapta öne çıkan bir aktör konumunda. Hem savunma sanayi üretiminde hem de yenilenebilir enerji altyapısında bölgesel ve küresel liderlik vizyonunu başarılı projelerle pekiştiriyor.

Global Firepower'ın 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü 9. ordusu konumundayız. Küresel savunma sanayi ihracat liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 11 ülkesi arasında yer alıyor.

Baykar (TB2, AKINCI, KIZILELMA), TUSAŞ (KAAN, ANKA), ASELSAN ve Roketsan gibi kurumların öncülüğünde üretilen yerli İHA/SİHA teknolojileri, helikopterler ve hava savunma sistemleri (HİSAR) sahada dengeleri değiştiren küresel markalar oldu...

Türkiye, rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal alanlarındaki atılımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor... Bölgesel olarak Kafkasya ve Orta Doğu'da lider konumdayız...

"Millî Teknoloji Hamlesi" ile savunma sanayisinde dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak küresel aktör hâline geldik. Yerlilik oranının %20'lerden %80'ler seviyesine çıkarıldığı bu süreç, ülkeyi askerî teknoloji ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıdı. Savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasındayız. 185’ten fazla ülkeye geniş bir yelpazede yüksek teknoloji platformları ihraç ediyoruz.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri listesinde Türkiye'yi temsil eden firmalar (ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM, BMC gibi dev firmalarımız var.

Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA ve Aksungur gibi insansız hava araçlarıyla (İHA/SİHA) dünyada paradigma değiştirici bir güç olduk...

Otonom kamikaze drone sürüleri ve yapay zekâ destekli operasyonel kabiliyetler sayesinde, Türkiye robotik harp alanında birçok NATO müttefikine liderlik yapıyor...

Hava savunmasında yerli katmanlı mimari tamamlanmış ve tüm sistemlerin entegre çalıştığı "Çelik Kubbe" sistemi devreye alındı. Alçak irtifadan (GÖKDEMİR ve ŞAHİN), orta (HİSAR-O+) ve uzun menzile (SİPER) kadar tüm hava tehditleri yerli sistemlerle imha ediliyor.

Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Altay ana muharebe tankı başta olmak üzere, Tulpar, Kaplan ve dünyada sınıfının en iyilerinden kabul edilen Kirpi ve Vuran gibi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve müttefik ülkelerin envanterinde aktif olarak kullanılıyor...

Türkiye'nin yakaladığı bu başarı, yalnızca askerî bir kapasite artışı sağlamakla kalmayıp, ülkenin Ar-Ge, inovasyon ve üretim ekosistemini de sivil sanayiye entegre edecek seviyeye ulaşmasını sağladı...

İşte bu başarılar dolayısıyla ülkemiz iktidardaki basiretli yetenekli, üstün nitelikli kararlarıyla 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Dosta güven düşmana korku veriyor...

