Osimhen hakem olmuş!

Yok yok başlık hakikat değil! Tabii ki Osimhen yine Galatasaray’ın gol peşindeki en kuvvetli ismidir. Ama son şampiyonluk maçında beni hayrete düşüren eylemleri oldu. Her pozisyonda hakeme itiraz etti, ne yapması gerektiğini anlattı, rakiplerle tartışmaya girdi ama bizim futbolumuzdaki hakem zafiyetinden faydalandı. Ne mi o zafiyet? Osimhen oyundan atılmadan maçı bitirdi!

Aziz Yıldırım'ın çağrısı

Yıllar sonra yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, ne kadar aday varsa ya da o adayların arkadaşları, hepsini yanına çağırdı. Yani "Gelin birlikte olalım ve kulübü düzlüğe çıkaralım" demek istedi. Bakalım bu çağrı nasıl bir karşılık bulacak. Tabii bir başka merakım da Yıldırım, başkan olursa yönetiminde kimlerin yer alacağıdır…

Yerli mi yabancı mı?

Bilindiği gibi Fenerbahçe başında şu anda yardımcı bir yerli hoca var. Büyük bir ihtimalle bu hoca yeni sezonda yerini hakiki patrona bırakacak. Yerli mi yabancı mı olacak? Aykut Kocaman en önemli aday olarak gösteriliyor. Ne diyelim, yeni hocaya Allah kolaylık versin…

Barış Alper Yılmaz ve korner

Galatasaray, üst üste dördüncü defa şampiyon olurken her türlü kutlamayı hak etti. Ama arada söylenecek birkaç şey de olmalıydı. İşte size bir tane çarpıcı örnek... Kornerleri her iki yönden de Barış Alper atıyor, neden? Halbuki bu Barış güzel ortalanan bir korneri kafayla gole çevirecek ya da yine kafayla gollük pas verebilecek bir oyuncu. Şaşırdığım noktaların en başında bu geliyor.

Beşiktaş'taki bilmece

Kara Kartal, artık önüne gelene yenilmeye başladı. Tamam ligde yoksun, kupa da elden gitti, peki şimdi ne olacak? Tribünler Beşiktaş'ta yıllardır her şeyden üstün gelen bir yapıdır. Hele hele Çarşı… Bu son gelişmelerin sonunda sanıyorum ki Sergen Hoca ile devam edilmez. Ama ya öyle ya böyle, esas olan sağlıklı, iyi bir takım kurmaktır.

Nefesim kesildi be!

Ekrana bir Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı düşmüştü. Eh, basketbola meraklı olduğumuz için bu maça dikkat kesileyim dedim. Bir aralık nefesim kesilir gibi oldu heyecandan. Ben son zamanlarda her iki takım için de söylüyorum, bu kadar aynı anda yüksek tempoyla oynanan bir oyun görmedim. Sonuçta kazanan beni hiç ilgilendirmiyor. Benim dileğim, her basketbol maçının bu tempoda geçmesidir.

Bizim gazetedeki habere bak!

Pazartesi günkü gazetemizin spor sayfalarının birinde şöyle bir başlık vardı; "Puanların yarısı İstanbul'dan!" Hangi takım için atılmıştı bu başlık, tabii ki Trabzonspor için… Bakalım göreve devam edeceğini sandığım Fatih Tekke ve ekibi bence başarı gibi gözüken bu kazançları tekrarlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz… Sanırım artık maç biterken kaybetmeyecek ya da kazanmayacak…

Fener’de şampiyona bak!

Fenerbahçe’de bilindiği gibi futbolda ciddi acılar yaşandı. Basketbolda bir Final Four yükselişi var. Voleybolda kupa yok. Ama kadın futbolda şampiyon Fenerbahçe oldu. Hem de son oynadığı maçı 7-0 kazanan bir kadın futbol takımı var. Şimdi bu takım, şampiyon oluyor, acaba erkekler örnek almak için ne yapacak?

Üçüncü yolcu kim?

Ligden bir alta düşecek üçüncü yolcu için dört aday var. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor bu adaylar... Yani son hafta ligde yukarısı değil aşağısı nefes kesecek. Benim adayım yok gibi. Çünkü bunlar hayati 90 dakikalardır...

