Afrika’nın renkleri, Emine Erdoğan’ın sessiz dokunuşlarıyla anlam kazanıyor

Ankara’nın tarih kokan önemli bölgelerinden Altındağ, kültürel mirasın korunmasına ev sahipliği yapan dokusu ve ruhuyla geçmişi bugüne taşımakta; bu anlamlı atmosfer içinde “Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği”ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi, 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli refikası Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Türkiye’nin vizyonuna yakışır biçimde hayata geçirilmiştir. Kültürel diplomasi alanındaki çalışmalar kapsamında şekillenen bu projeye fikir ve yol önderliğiyle öncülük eden Emine Erdoğan, kadın liderliğiyle de örnek bir duruş sergilemiştir. Türkiye’nin yeni dünya düzenindeki yeri ve rolü üzerine odaklanan okumalar ve çıkarımlar yaparken, daima Emine Erdoğan’ın “sessiz dokunuşlarına” rastlarım. Öyle ince ve derinlikli çalışmalar yürütmektedir ki, bu çabalar Türkiye’nin arka plandaki kültürel diplomasi alanında önemli sonuçlara kapı aralamıştır.

Yıllardır Afrikalı kadınların sorunlarına çözüm üretme konusunda başarılı fikirler ve projeler geliştirmektedir. Afrika El Sanatları ve Kültür Evi de bu sürecin başlangıçlarından biridir.

Afrika ziyaretleri sırasında, kıymetli Hanımefendiye Afrikalı kadınlar, ürettikleri el sanatlarını tanıtamadıklarını ve bu nedenle ekonomik kazanç sağlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Emine Erdoğan ise bu soruna çözüm üretmiştir.

Ankara’da, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri bir mekânın kurulmasını önce bir proje olarak öngörmüştür. Rengârenk Afrika desenlerini barındıran, kadın emeğini değerlendiren bu yapı; ülkemize, Afrikalı kadınların gözünden farklı bir Afrika’yı tanıtmaktadır...

Proje, zamanla öylesine bereketli bir sonuca ulaşmıştır ki, bir derneğe dönüşmüştür. Bugün Ankara’da faaliyet gösteren bu derneğin başkanlığını, uzun yıllardır tanıdığım ve takip ettiğim; sivil toplum ve yardımlaşma alanında önemli tecrübeler edinmiş profesyonel bir isim olan Zeliha Sağlam üstlenmektedir.

Ankara’daki bu mekânı ziyaret ettiğimde bir kez daha anladım ki, ülkemizin dünyadaki rolünün değer kazanmasında, sessiz kahramanların bu incelikli dokunuşları büyük önem taşımaktadır. Emine Erdoğan, böylesi bir misyonun öncülerinden biridir.

Yıllarca Afrika, özellikle Amerikan filmlerinde bize nasıl anlatıldı? Açlık, sefalet, hırsızlık, kapkaç ve uyuşturucu gibi olumsuzluklar üzerinden… Elbette Afrika’nın bu sorunları vardır. Ancak Afrika, aynı zamanda her geçen yıl değeri artan, zenginlikleriyle öne çıkan bir coğrafyadır.

Sömürü düzeninin bize “öcü” gibi göstermeye çalıştığı, hatta dokunulursa zarar verileceği algısını oluşturduğu bu coğrafyada; bizim ecdadımız tarih boyunca farklı bir yaklaşım sergilemiş, iş birlikleri geliştirmiş ve mazlumun yanında olmayı hedeflemiştir.

Emine Erdoğan da, dayatılan bu Afrika imajının ötesinde; renkleriyle, kültürüyle ve insanıyla sevilmeye layık farklı bir Afrika’yı anlatmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken kültürel mirasın tanıtımını sağlamakta, aynı zamanda aradaki diplomatik bağı da güçlendirmektedir.

Türkiye’ye gelen yabancı misafirleri Afrika Evi’ne götürerek bu çalışmaları yerinde anlatmakta, dayanışma ruhunun önemini aktarmaktadır. Bu kıymetli çalışmalar, ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır.

Batı’nın sömürgeci anlayışına karşılık; İslam’ın ve Türk milletinin geleneksel merhamet ve adalet anlayışıyla yeni bir ilişki ağı kurulmaktadır. Ne var ki, bu kadar emek karşısında bizler bile yapılanlara yeterince hâkim değiliz.

Oysa bu sessiz dokunuşlar, Türkiye’nin önümüzdeki yüzyıllık perspektifine güçlü bir vizyon ve misyon kazandırmaktadır.

Bu kadar kanın sıradanlaştığı, çocukların gözyaşlarına boğulduğu bir dünyada; Afrika’nın evlatlarına el uzatarak daha güzel ve adil bir dünya için umut yeşerten Emine Erdoğan’ın sessiz emekleri, Türkiye’nin yeni yüzyılı için yüksek sesli bir iyilik misyonudur.

Karşılık beklemeden, sorgulamadan; ortaklaşa ve adil bir refahın oluşumu için yürütülen bu faaliyetleri tanımalı ve tanıtmalıyız.

Kadın emeğini değerli görmek, kadının baş tacı olduğu bir dünyayı inşa etmek; bizim gelenek ve medeniyet anlayışımızın temelidir.

Emine Erdoğan, köklerimizden aldığı ilhamı Afrikalı kadınların emeğine verdiği değer ve destekle birleştirerek; aslında dünyadaki güçlü devletlerin yapması gerekenlere de ışık tutmaktadır.

“First Lady” olarak bu misyonu, Türkiye’nin şanına ve bugünkü dünyadaki konumuna yakışır biçimde sürdürmesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Türkiye vizyonunun aynadaki yansımasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, millet olarak bizler ve dünyada umut bekleyen herkes için yeni bir ümit olmaya devam etmektedir.

Sevil Nuriyeva'nın önceki yazıları...