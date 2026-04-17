Türkiye’de hiçbir olaya bilimsel bakış yok

Ülkemizde bir olay oldu mu, hemen genelleyici bir bakış açısıyla o olay ele alınıyor. Son yıllarda kadın cinayetleri çok fazla işleniyor. Bu cinayetlerin perde arkasına iyice bakılmadan ya da neden işlendiğine dair araştırma yapılmadan yorumlar yapılıyor. Elbette suç işleyen en ağır cezayı almalı. Mesela adam 45 yaşına kadar tek suçu yok. Sonra bir şey oluyor ve karısını öldürüyor. Adamın neden karısını öldürdüğüne dair tek bir araştırma yok. Onu suça iten sebeplere bakılmıyor. En ağır cezayı da versen kadın cinayeti azalmıyor. Tabii ki en ağır cezayı vereceksin ama sorun çözülmüyor...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen elim olaylar da böyle. İki olayda da failler intihar etti. Şanlıurfa’daki olayı gerçekleştiren şahıs 19 yaşında, Kahramanmaraş’taki ise 14... Onları bu katliamlara iten sebep neydi? Psikolojik mi, sosyal etkenler mi, aile mi? Hiçbir şey bilmiyoruz.

Hemen ekranlarda ve sosyal medyada diziler, kadın programları suçlanıyor. Bu programların insanlar üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Ancak katliam yapan 19 yaşındaki kişi, Kurtlar Vadisi ya da başka bir dizi izlediği için mi bu katliamı yaptı? Hiç sanmıyorum. Bu dizilerin kişiler üzerinde bazı olumsuz davranışları belki vardır. Eğer diziler ya da programlar etkiliyse o zaman binlerce çocuğun aynı suçu işlemesi gerekir. Hâlbuki yapılan araştırmalarda çocuklar hayalle gerçek arasındaki farkı biliyor...

İnsanların aile yapısını bilmeden, anne babalarıyla ilişkilerini araştırmadan, psikolojik sorunları olup olmadığına bakmadan genellemeler yapmak doğru sonuç vermez. 1990’ların başlarına kadar tek kanallı dönemde diziler hep iyilik içerirdi. İyi aile dizileri ön plandaydı. O zaman toplumda hiç cinayet işlenmiyor muydu? Suç oranı gene yüksekti...

Sabah programlarına ciddi el atılmalı ama o programlar kalkınca suç bitecek mi? Yoksa o programlar toplumun bir özeti mi?

Şimdi değil ama eski Türkiye’de ailede, okulda, askerde dayak had safhadaydı. Evde anne babadan dayak yerdik, okulda öğretmen ve müdürden, askerde komutandan. 2000’lerde bu azaldı. O dönem dayak yiyen herkes şiddete başvurmuyordu... Şiddete başvuranların başka sebebi olmalı. O yüzden de bilimsel araştırma şart.

Mindhunter dizisindeki gibi suçlularla cezaevinde görüşülüp neden cinayet işledikleri araştırılabilir. Yetiştikleri ortama, aileye bakılabilir. Cinsel istismara uğrayıp uğramadığı araştırılabilir. Toplu bir katliama girişen biri herhâlde dizi ya da film izlediği için bunu yapmadı.

2009’da Mardin Mazıdağı’nda köy korucusu Mehmet Çelebi 44 kişiyi katletmişti. Görgü tanıklarının ifadesine göre yatsı namazından sonra nişan evini basan yüzleri kapalı 5-6 kişilik saldırgan grubu 20 dakika boyunca insanları Kalaşnikov silahlarla tarayarak olay yerinden kaçtılar. Katliamın hemen ardından jandarma tarafından saldırının faili olarak yakalanan sekiz kişi gözaltına alınarak sorgulamalarına başlandı. Katliamdan sonra olayın neden yaşandığına dair; Çelebi ailesi içerisinde arazi anlaşmazlığı olduğu, saldırganların gelin Sevgi Çelebi'nin başka birisiyle evlenmesini istedikleri, damadın ailesi ile saldırıyı gerçekleştiren Çelebi ailesi üyeleri arasında husumet olduğu, saldırıyı gerçekleştiren aileden genç bir kızın akraba olan Çelebi ailesinden birisinin tecavüzüne uğradığı ve olayı kapatmak için evlilik için herhangi bir girişimde bulunulmamasının olayın gerçekleşmesine sebep olduğu şeklinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. (Wikipedia)

Bu katliamı yapanlar dizilerden etkilendi denilebilir mi? Sabah Müge Anlı izledikleri için de cinayet işlemediler. Bir psikiyatr ya da başka bir uzman bu katliamın perde arkasına hiç baktı mı? Bu katliamı yapmalarındaki motivasyonlar nelerdi acaba?

Konunun uzmanlarına çok iş düşüyor. Çok detaylı bilimsel araştırmalarla şiddetin, cinayetin, katliamın sebebi araştırılabilir. Yoksa genel geçer laflarla olaylar izah edilemez...

Bizde okul katliamı ilk kez oluyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olaylar bu bakımdan detaylı analizi hak ediyor...

