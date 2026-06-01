CHP’de olup bitenler karşısında gösterilen tavırlar

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeydi. Özgür Özel ise Güvenpark’taydı. Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla kalabalık topladığı muhakkak. Zaten görüntüler ortada. Sokakta, yani CHP seçmeni nezdinde Kemal Beyin karşılığı çok düşük. CHP seçmeni şu an Kemal Beye ciddi tepkili.

Tabii bizim bunu en iyi göreceğimiz yer seçim zamanı. Kemal Beyin kendisi ya da göstereceği adayın Tayyip Bey karşısında bir varlık gösterme şansı yok. Ama Özgür Beyin de yok. Mansur Yavaş tavrını gösterdi ve Özgür Özel safında yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterir diyenler de boşa düştü...

CHP’de vekiller ve belediye başkanları ağırlıklı olarak Özgür Özel’den yana. Salıncak CHP’li siyasiler kim güçlü görünürse ona yaslanır.

Bu arada Kemal Bey’in FETÖ iddiasını doldurması lazım. Kendisi bizzat 15 Temmuz için kontrollü darbe demişti. Esas darbe 20 Temmuz diyerek Sayın Erdoğan’ın aldığı kararları eleştirmişti. Kemal Bey 17-25 Aralık sürecinde CHP’yi FETÖ üssüne çevirmişti. Ha, elinde somut deliller varsa ortaya koyması lazım. Özgür Bey de yolsuzluk ve hırsızlıkla anılan isimlere sahip çıkarak yanlış yapıyor.

Benim için Kemal Bey de, Özgür Bey de aynı. Dün Kemal Beyi cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyenler bugün hain diyor. Bu yanlış. Dün Kemal Beyi FETÖ ve PKK’lı olmakla suçlayanlar da bugün Kemal Beyi övüyor. İki kesim de tamamen siyasi iklime göre karar veriyorlar. Benim için değişen bir şey yok. Dün ne diyorsam aynı yerdeyim...

Şu an CHP’de hava Özgür Özel’den yana. Özgür Özel’in ayrı parti kurması lazım. CHP içinde işi zor...

Özgür Özel’in TGRT Haber’e çirkin saldırısı

CHP’de belediyelerin ciddi yolsuzluk ve hırsızlığa bulaştığı ortada. 2025 Ocak ayından itibaren bunları TGRT Haber’de anlatıyoruz. İtiraz edenler de var. Bugünkü durumda Kemal Beyi de haklı bulanlar var, Özgür Beyi de. Ben kendim Kemal Beyi sert eleştiriyorum. Başkaları da eleştiriyor. Destek verenler de var.

Özgür Özel'in TGRT Haber’e sert çıkışması çok çirkin. Haberleri paylaşıp iddiaları dile getirenler ve yorum yapanlar var. Durum ortadayken sırf habercilik yaptığı için Özgür Özel’in bizlere saldırması utanç verici!..

TGRT Haber’e küstahça saldıranların amacını anlıyoruz. Bizim kanalın etkisinden korkuyorlar. Hem demokrasiyi savunacaksın hem de farklı fikirden korkacaksın. Ayıptır!.. Yapmanız gereken TGRT Haber’deki fikirlere karşı fikirle cevap vermek. Bunu yapmıyorlar. Muhalif gazetecilerin de “Kemal Kılıçdaroğlu TGRT Haber’e konuşuyor” diye saldırıyorlar. Madem öyle siz de mecralarınızı Kemal Beye açın o zaman. Muhaliflerden hiçbir şey olmayacağı buradan belli...

Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin efsanesi. Hakan Safi, Ali Koç yönetiminde kulübe çok destek verdi. Zaten Fenerbahçeli biri kulübüne çok bağlıdır. Hafta sonu kongre yapılacak.

Ben bu kongrede Aziz Başkanın seçilmesinden yanayım. Şu an kulübe o lazım. Hakan Bey Aziz Beyden sonra kulübe başkan olacaktır.

İki aday da önemli isim. Aziz Başkan'ın ayakları yere basan tespitleri daha fazla. Takdir kongre üyelerinde.

Ozan Güven’e yapılan saldırı

Ozan Güven kız arkadaşına fiziki saldırmış. Yargılanmış. Cezasını çekmiş. Hayatına devam ediyor. Vicdanen de kendi içinde hesap vermiştir.

Kendini bilmez birileri Ozan Güven’e bir mekânda tepki göstermiş. Siz kimsiniz Allah aşkına? Adaleti sağlamak sizin işiniz mi? Böyle terbiyesizlik olur mu?

Ozan Güven ölene kadar evden çıkmasın o zaman ya da ölsün! Bu mu yani? Ozan Güven’e saldıranların siciline bakın, daha beter şeyler görürsünüz.

