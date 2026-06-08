ABD-İran ateşkesi sağlanamazsa

ABD ile İran bir türlü barış sağlayamıyor. Bu da dünya ekonomisini ciddi etkiliyor. Enflasyon dünya çapında bir türlü düşmüyor. Hane halkları tüm dünyada ciddi şekilde etkileniyor.

Öte yandan İsrail tüm gücüyle Lübnan’a saldırıyor. Lübnan’ı neredeyse böldü. ABD Başkanı Donald Trump, "Lübnan'ın İran anlaşmasının bir parçası olup olmayacağına dair bir talebim olmadı. Önümüzdeki dönemde de olup olmayacağına bakacağız" dedi. ABD lideri, "Eğer şimdi dostane bir anlaşmaya varırsak, uranyumu birlikte imha edeceğiz. Bu bizim kontrolümüzde olacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz" diyerek İran'a mesajını verdi ve "Anlaşmayı imzalayacak mıyız yoksa diğer yolu mu izleyeceğiz? Diğer yol hiç de hoş değil” diye de ekledi...

Öte yandan ABD ve İsrail İran’ın altyapısına ciddi şekilde zarar veriyor. Daha büyük bir savaş olur mu, bilmiyoruz...

Mehr Haber Ajansı'na göre İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 28 Şubat-8 Nisan tarihleri arasında 40 gün süren saldırılarda elektrik santrallerindeki zararlara ilişkin bilgi verdi. Recebi Meşhedi, "Savaş sırasında elektrik santrallerimizin 7 bin megavattan fazla kapasitesi ağır hasar gördü. Bunların 2 bin 500 megavattan fazlası yeniden onarılarak elektrik şebekesine geri kazandırıldı" bilgisini paylaştı. İranlı yetkili, saldırılarda zarar gören santrallerin ülkenin hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bilgi vermedi...

İran’ın bu saldırılarla ekonomisini toparlaması çok zaman alacak. Aslında bazı İranlı yetkililerin anlaşmak istediği ama kapalı ekonomiden, yaptırımlardan büyük kâr elde eden bazı "Mollaların" buna karşı çıktığı da söyleniyor...

ABD ve İsrail haydutça saldırıyor İran’a. Rejimi değiştirmek istiyor ama olmuyor. Zaten olmasın da. İran halkı kendi isterse rejim değişsin...

ABD ve İsrail’in haydutluğundan dünya ekonomisi ciddi etkileniyor. Saldırıları durdursalar her şey normale dönecek.

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden milyonlarca dolar ücret aldıklarını söyledi. İran’ın yarı resmî Fars Haber Ajansı'na göre Zengene, Boğaz'dan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi...

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi...

Türkiye gibi büyük ülkelerin önemi burada ortaya çıkıyor. Hem denge hem de barışın sağlanmasında önemli görevler üstleniyor.

Ancak ABD ve İsrail bu kalleşliği bırakmadıkça dünya ekonomisini iyi günler beklemiyor...

Cem Küçük'ün önceki yazıları...