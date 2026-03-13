Eğitimciler ekrana çıktı, kafalar daha da karıştı!

Portekizli ve Finlandiyalı hakem eğitimcileri canlı yayında eleştirilere cevap verdiler.

1) TRT Spor ve MHK; programa 8-10 saat kala yaptıkları açıklamalarda Vitor Pereira'nın katılacağını duyurmuşlardı. Hâlbuki günler önceden belli olan Melo'nun Belçika'da gözlemcilik görevi vardı. Yerine "kadın hakemlerden" sorumlu Finlandiyalı Jouni Hyytia yayına çıktı.

2) Özel yayından sonraki programda Levent Özçelik, Ferhat Bey'in de orada olduğunu söyledi. Hatta Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen-Arsenal maçında verdiği penaltı için de "doğru karar" demiş(!)

3) Osimhen, Orkun, Torreira'nın gördüğü sarı kartları neden VAR Koordinatörü Joao Capela yorumladı? Bunlar VAR'la alakalı konular değil!

4) VAR Koordinatör Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu neden ortalıkta yoktu? O niye ekrana çıkmıyor?

5) Yayın bittikten 10 dakika sonra Beşiktaş resmî hesabından açıklama yaparak tepkisini daha yüksek bir tona taşıdı. Yani Beşiktaş dâhil kimse ikna olmadı!

6) Sane'ye ilk çıkan sarı kartın, Dorukhan'a çıkan kırmızı kartın desteklenmesi bu yabancı eğitimcilerle ilgili şüpheleri daha da artırdı! Hele söyledikleri son G.Saray ve Trabzon maçlarındaki ofsayt kriterleri birbirleriyle çelişti.

Hakemler "acil koduyla" çağrıldı mı?

Pazartesi sabahı, hakemlerin acil koduyla salı / çarşamba seminere çağrıldıklarını sosyal medyadan duyurdum.

TFF, bunu yalanladı! Önceden programda olan bir seminermiş! Diyelim ki; sizin dediğiniz doğru…

1) Pazartesi Süper Lig'de üç maç vardı.

2) Hafta içi 1. Lig'de 30. hafta maçları oynandı.

3) Halil Umut Meler, Cihan Aydın salı günü Şampiyonlar Ligi için yola çıktılar.

4) Hakem Direktörü Vitor Melo'nun Avrupa'da gözlemcilik görevi vardı.

Yani seminer için doğru bir hafta seçilmemiş, 10-11 Mart'a normal seminer konmaz!

Riva'nın VAR kriterleri!

VAR'da UEFA, FIFA, IFAB'ın asla kabul etmeyeceği uygulamalar var.

Bir de bizim Riva'nın VAR kriterleri var!

SUFLE: Pozisyon oluyor, 30-40 saniye geçiyor, sahadaki hakem sarı kart gösteriyor.

Türk VAR'ların ve Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'dan neden ayakları kesildi? Son maçları olmuştu!

UEFA, Türk VAR'ın suflesini tespit etti! Ve bunun asla olamayacağını bütün hakem ve gözlemcilerine bu örneği etiketleyerek iletmişti.

Bu inatla hakem kazanılmaz!

Hakem Oğuzhan Çakır; örnek bir evlat/sporcu, çok disiplinli bir birey olabilir. Ancak; şunları hiç istemeden, dile getirmeden, edemeyeceğim.

1) Bugüne kadar hiçbir maçta cesaretini bize hissettiremedi!

2) Oyuncuları uyardığını, "ben buradayım" dediğini göremedik, tedbir alamıyor!

3) Son F.Bahçe-Samsun maçında kart hatası (10-14 arası) yine aşırı fazlaydı.

4) Sahada iletişimi yok, karar veremiyor, verdikleri kabul görmüyor. Oyun kontrolünü sağlayamıyor.

Bu genç arkadaşı alt liglerde tespit edip, beğenenler, FIFA listesine kadar taşıyanlar merak ediyorum; hangi özelliklerine hayran kaldınız? Mesela en çok neyinden etkilendiniz?

Bu genç hakeme yazık ediyorsunuz. Hilmi Oklardan, Bülent Yavuzlardan bugüne kadar hiçbir MHK, hiçbir hakemini bu duruma düşürmemiştir.

Belli ki; TFF rahatsız olmuş!

Beşiktaş-G.Saray maçındaki yardımcı hakemin, 16 saat sonra F.Bahçe-Samsun maçına AVAR atanmıştı. Tarihte bir başka örneği yoktur!

Bu maça verilebilecek elde en az 80 tane AVAR vardı. Maça birkaç saat kala AVAR sağlık sebebiyle değiştirildi.

Demek ki, TFF rahatsız oldu! Bu tayinin iki sebebi olabilir!

1) Gaflet, dikkatsizlik, özensizlik!

2) Bir tartışma, eleştiri konusu çıksın arzusu!