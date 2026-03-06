MHK ve hakemler F.Bahçe'yi neden takmıyor?

F.Bahçe'nin hakemlerden şikâyetçi olduğu son yazılı açıklaması yavan ve etkisiz kaldı! Taraftarın "hakkımızı aramıyorsunuz" tepkisine karşı âdeta bir yasak savmaydı!

Mesela F.Bahçe yöneticileri; şu soruları TFF'ye ve MHK'ya neden sormaz?

1) Hakem ve VAR tayinlerini kim ya da kimler yapıyor? Neden talimatlardaki üç kişilik PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) bir yıldır belirlenmedi?

2) Kasımpaşa maçımızda bariz ve net penaltımızı vermeyen Yasin Kol'a nasıl olur da üst üste iki VAR görevi verirsiniz? (Yarın yine sahada!)

3) Kasımpaşa maçımızın VAR'ı Sarper Barış Saka ertesi hafta nasıl olur da Samsunspor-Gaziantep FK maçına çıkar?

4) Antalyaspor maçımızdaki Alper Akarsu ve VAR'daki Atilla Karaoğlan'ın dinlendirilme sürelerinin takipçisi olacağız. Gözlemci notlarının paylaşılmasını bekliyoruz!

5) G.Saray-Alanya maçının hakemi Ali Şansalan'ın da göstermediği kartlar için açıklama bekliyoruz. VAR'daki Halil Umut Meler, Singo'nun hareketi için hakemi monitöre neden çağırmaz?

6) Başka takımların maçlarında hata yapan hakemler, neden haftalarca görev almaz? Bu durum aleyhimize hataları tetiklemez mi?

Yuvarlak laflardan çok, somut verilerle hak aranmalı ve takipçisi olunmalı... Yoksa böyle açıklamaların hiçbir tesiri olmaz!

Yine plansız bir derbi tayini!

Ozan Ergün'ü bu haftaki Beşiktaş-G.Saray derbisine düşünenler; 23. haftadaki Beşiktaş-Göztepe maçını yönettirmezlerdi.

Üst üste iç saha; 12 gün ara ile Tüpraş Stadı!

23. Hafta Beşiktaş-Göztepe (22 Şubat)

25. Hafta Beşiktaş-G.Saray (7 Mart)

Yine bu derbiye aday bile olsaydı, üç gün önce kupadaki Başakşehir-Trabzonspor maçı da yönettirilmezdi!

Ancak adı geçenler içinde form ve yetenek olarak en isabetli tayin diyebiliriz.

Ozan Ergün'ün son sekiz maçı da üç büyüklerin maçı! Yine ilginçtir, bugüne kadar tek VAR görevi verilmemiş.

Yerseniz; hesapta Genel Müdür davet etmiş!

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki Galatasaray-Juventus maçı; 17 Şubat'ta oynandı.

Maçın gözlemcisi ünlü eski İngiliz hakem Howard Webb'di.

Muhtemelen maç günü de TFF'yi ziyaret ediyor.

Tam 9 gün sonra yani 26 Şubat'ta TFF'nin resmî sitesinden şu açıklama yayınlanıyor.

"MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, MHK merkezini ziyaret etti."

Hesapta Webb, MHK Genel Müdürü'nün daveti üzerine Türkiye'ye gelmiş (!)

Böyle bir çarpıtmayı yapan neleri yapmaz ki?

Buna gerek var mıydı? "Juventus maçına gelen Webb'i Riva'ya davet ettik" deseniz; PR çalışmanız eksik mi kalırdı? Bunu memleket yer mi sandınız?

Hak arayan hakemler!

Sayın TFF Başkanı, 27 Ekim'de bir basın toplantısıyla 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu duyurmuş, dünya ajansları bunu flaş olarak geçmişti.

152 hakem, aktif bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edilmiş ve hakemlikleri bitirilmişti.

45'er gün cezalarını çekip, sahalara dönen oyuncular var. 8 ay bilemediniz, en fazla 12 ay sonra herkes kaldığı yerden devam edecek!

Hakemlerin cezası 45 gün olsa da ömür boyu men!

TFF dâhil herkes, hakemlere bir haksızlık yapıldığının farkına vardı.

İçlerinde gönderilen bonusa ya da 3-5 maça yasal bahis oynamış olanlar var.

İl hakemi iken oynamış olanlar var.

Söz konusu hakemler, ortak bir platform kurdu. Bir kamuoyu oluşturdular.

Sanıyorum; TFF'nin de bu konuda bir duyarlılığı oluşmuş. Bir çözüm aranıyor.

Galiba 27 Ekim'de biraz fazla heyecan ve panik yapıldığının farkına varılmış.

