Trabzonspor fazlasını üretiyor

Kadrolar açıklanınca gollü bir maç olacağı kanaatine kapıldık.

Trabzonspor’da üçlü savunma, Onuachu’nun yanında Augusto… Gaziantep FK ise Gassama ve Bayo ile hücum ağırlıklı bir başlangıç yaptı.

İki takımda da oyuncu kadroları çok değişmemişti ama saha dizilişleri daha ofansifti. Savunma ve orta saha dirençleri zayıftı; topu alan rakip kaleye kolayca gidebiliyordu.

Nitekim Gaziantep FK golü attı, ardından kalesinde üç dakika içinde iki gol birden gördü. Trabzonspor, yediği golden kısa süre sonra reaksiyon gösterip golleri bulunca oyunu kontrol altına almış gibi göründü.

Üçlü savunma işlemedi!

Trabzonspor maça “Nwaiwu - Savic - Batagov” üçlü savunmasıyla başladı. İlk anda heyecan uyandırsa da sistem işlemedi. Fatih Tekke, yedikleri golden hemen sonra Pina’yı sağ beke, Batagov’u sol beke çekti. Böylece birçok oyuncunun yeri değişmiş oldu.

Hem Trabzonspor’un hem de Gaziantep FK’nın bu kadar pozisyon vermesi, savunma zaaflarının ne kadar belirgin olduğunu gösterdi. Bu düzeyde iki takımın bu kadar açık vermemesi gerekirdi.

İki teknik adam da bir puana razı değildi; yaptıkları hamleler bunun göstergesiydi. Ancak sahada organize bir oyun yerine zaman zaman bir kör dövüşü izledik. Uzaktan şutlar, geçişler ve dağınık ataklar ön plandaydı.

Oyun yoktu, yetenek vardı

Dün bazı oyuncular bireysel performanslarıyla fark oluşturdu:

Muçi: Yine asist yaptı; yine gözü sürekli rakip kalede.

Batagov: Savunmada ve hücumda etkiliydi.

Onana: Günündeydi, toparlanmış görüntü verdi. Üç puanın aslan payı ona ait.

Bayo: Klasik bir santrforun ötesinde. Topu tutuyor, takımını rahatlatıyor.

Maxim: Duran topları kullandı, oyunu yönlendirdi.

Maçın adamı: Onana

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...