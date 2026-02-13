Kazanması gerekenler kazanmışsa mesele yok!

Ülkede belli üç dört takımın aleyhine hata olmadıkça, "Her şey yolunda gidiyor" demektir.

G.Saray'ın Rize'deki ilk golü ofsaytmış, F.Bahçe'nin G.Birliği'ne attığı ilk golündeki penaltı yanlışmış!

Hiç mühim değil! Hata yapan VAR'ların, üst üste maç almalarına... VAR'ların tüy dikmelerine. 1. Lig'deki hakem hatalarına girmeyeceğim.

Sonra MHK Genel Müdürü; "eğitim, standart, şeffaflık" diyor.

Sadece bir örnek:

MEHMET TÜRKMEN: Geçen hafta Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 5 sarı kart gösterdi, 4'ü yanlıştı. Doğru sarı kartı bir taneydi o da zaman geçirmekten kaleciye... Gösterdiği bir sarıyı da VAR kırmızıya çevirdi. Göstermesi gerekip de göstermediği 7-8 sarı kart var.

Sıkı durun; bu hakem, bu hafta Başakşehir-Beşiktaş maçında!

Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?

MHK Genel Müdürü demiş ki; "İlk icraatımız federasyonumuzun güçlü desteğiyle, bağımsız UEFA eğitmenlerinden oluşan hakem eğitim ve performans birimini kurmak oldu. Bu birim, hakem kararlarını ve eğitim programlarını UEFA standartlarına göre objektif biçimde değerlendirmekte ve eğitim planlanmakta; alınan kararları şeffaflık amacıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır."

Bu cümleler, TFF sitesinde yazılı olarak var!

Kararlar şeffafmış! Kamuoyuyla paylaşılıyormuş!

UEFA eğitmenleri bağımsızmış!

UEFA standartlarına göre değerlendirme yapılıyormuş!

Soruyorum kamuoyuna; hangi paylaşım? Hangi şeffaflık? Hangi bağımsızlık? Hangi standartlar?

İnsanları bu kadar saf ve salak mı sanıyorsunuz?

Monitörlerler yine kapalı gişe!

Avrupa kupalarını, Avrupa liglerini seyrediyoruz...

VAR, hakemi monitöre çağırdığında; hakem tek başına. Etrafını kimse kuşatmıyor. En yakın kişi 10-15 metre uzağında. Monitöre gelirken, giderken yanaşabilen tek kişi yok!

Bizde bir kere teknik alanda sürekli en az üz dört kişi ayaktalar ve isyandalar, eller kollar hep protesto hâlinde.

Hakem monitöre geliyor, arkasında teknik direktör, menajer, yedek oyuncu hep beraber izliyorlar.

4. hakem, temsilci de bu tabloya âdeta refakat ediyorlar.

Bu ciddi bir problem!

Kulüplerimiz; bunu Avrupa'da yapmıyorlar! Yapamazlar, yaptırmazlar!

Marka değeri deyip duranlar; acaba bu durumun ne kadar farkındalar?

Bunu Tedesco yaparsa...

Tedesco, işine odaklanan saha dışı ile ilgilenmeyen bir teknik adam.

F.Bahçe-G.Birliği maçının henüz 3. dakikası; sahadaki top teknik alan çizgisinden dışarı çıktı, Tedesco'nun ayağına geldi. G.Birliği oyuncusu topu alıp tacı atacaktı ki, Tedesco ayağıyla uzaklaştırdı. Rakibe de ciddi bir saygısızlıktı.

Ve kural da çok açık! Futbol oyun kurallarına göre "bir teknik sorumlu, rakip takımın oyunu başlatmasını engeller ya da geciktirirse kırmızı kart görür" der.

Hiçbir şey olmamış gibi oyun devam etti.

Ne hakem ne Tedesco yapılanın farkındaydı. Yarın Avrupa'da bir hakem bu yüzden ihraç ederse kimse "bu nasıl kart?" demesin!

Eski MHK'lar kılı kırk yarardı!

Geçmişte; bir veya iki sarı kartı atlayan hakem en az bir hafta dinlenirdi. Notu kırılırdı. Gözlemciler, kimsenin gözünün yaşına bakmazdı.

VAR yardımı alan hakem, kendisini suçlu ve sorumlu hissederdi.

MHK'lar o hakemi cezaya sokardı. Görmesi gereken açıda olup da kaçırdıysa...

Bugün; hata yapan hakem makbul!

Belli takımların lehine hata yap, haftalarca üst üste maç al!

Bu anlayış; hakemliği geliştirmez. Hakem kazanılmaz.

Sahada ezilen, kenarda kulübelere sözü geçmeyen tipler türetiyor; o kadar...