Teknik servisler ve vergi...

Bir yıl evvel buzdolabı bozuldu, soğutmuyordu. Semtte bulunan bir tamirciyi çağırdım. "Motorun yol verme düzeneği (start switch) bozuk" dedi. Değiştirdi. 650 TL ödedim. Cihaz yine soğutmadı. İkinci sefer "soğutucu gaz dolaşımı yapan boru delinmiş, onarımı masraflı olur" dedi. Yaptırmadım. Eskiyi 250 liraya hurdacıya verdim. Yenisini 20 bin liraya web üzerinden saatlerce tetkik yaparak aldım.

9 ay evvel kombi bozuldu. Tamirci çağırdım. 5 dakikada onarımı yaptı. 850 lira istedi. IBAN adresine yolladım...

Bu hafta da çamaşır makinesi bozuldu. Her tarafını söktüm. Yanık, bozuk, patlamış bir parça göremedim. Makine içeri su alıyordu. Suyu dışarı atıyordu. Resetleme (cihazı başa döndürme) işlemini de yaptım. Kazan dönmüyordu. Web üzerinden yeni motor fiyatlarına baktım. 1.200-2.000 lira arası idi. Yerli, firmanın sitesi üzerinden yetkili tamir servisini çağırdım. İki genç geldi. Toplam 5 dakikada motorun bitmiş olan iki fırçasını değiştirdiler. Web sitelerinde 100-120 liraya satılan iki fırçanın değişimi için 2.850 lira talep ettiler. IBAN adreslerine yolladım.

Geçen yıl ve bu yıl tamir parası alan üç firma da fiş/fatura vermedi. Kayıt dışı iş yapmayı tercih ettiler. İlk iki firmayı devlete bildirdim. Üçüncü firmayı da bugün devlete bildirdim. Öncekilerden ses çıkmadı buna da ceza kesilecek mi bilemiyorum!

3 teknik servis firmasını da yıllardır tanıyorum. Tank gibi arabalara biniyorlar. 6-10 odalı villalarda ikamet ediyorlar. Çalışanlarına asgari ücretin bir derece üstünde para veriyorlar. Vergi ödemede nedense aynı cömertlikleri yok!

Ali Özdemir

Komşum ve ailesi için üzülüyorum

“Ah almayın” rumuzuyla yazan değerli okuyucumuz, gönderdiğiniz yazınızda adı geçen komşunuzun durumu sizin de belirttiğiniz gibi adli ve hukuki bir süreç. Takdir ederseniz ki bu köşeden hukuki süreçle ilgili bir kanaat belirtmek bizim görev ve sorumluluklarımızın dışında bir konudur. Arz ve taleplerinizle ilgili müracaatlarınızı hatta dert ve dileklerinizi devletin kurumlarına resmî yollardan yazabilirseniz geri dönüş sağlanacağını ümit ediyoruz. Saygılarımızla. F.A.

Filminin de çekilmesini bekliyoruz

Türkiye gazetesinde hiçbir çalışanımız ve menfaatimiz yoktur. Enver Bey'i de şahsi olarak hiç tanımadık. Gazete, radyo, televizyon üzerinden tanıyoruz. İbrahim aleyhisselâm ateşe atılırken karıncanın ağzında su taşıması gibi biz de Enver Bey'e destek olabilmek için gazeteye abone olduk. Tarlamızdaki ürünleri hem yer hem de satardık. Geçmişte bir gün yerel gazeteleri dağıtan bir gazeteci pazarda bana gazete vermek istedi. Ben de bana gazete geldiğini aboneliğim olduğunu söyledim. Hangisi olduğunu sordu. “Türkiye gazetesi” dedim.

Yakın zamanda İhlas Vakfı yayınlarından "Enver Ören" kitabı çıktı. Filminin de çekilmesini bekliyoruz.

Rumuz: “Çoban”

Yapay zekâya soru sormak

Feridun Ağabey, eyvallah yapay zekâ ile herkes ilgilenmeli ve yapay zekâdan olabildiğince faydalanmalı. Ama bu bize “yapay zekâyı aç ondan kopya çek, o ne dediyse aynısını al kendininmiş gibi karşıya sun” demek olmamalı! Okulda kimi öğrencilerin ödevlerini yapay zekâdan hazırlarken yanlışına doğrusuna bile bakmadan aldıklarını görüyorum. Bari yapay zekâdan aldığın bilgiyi bir defa oku; hayır okuma zahmetinde bile bulunmuyor. Bu işte de tembelliğin zirvesine çıktık... Yapay zekâ kolaycılığına sığındık. İşlerimizi yapay zekâya sipariş ettik her şey bitti zannettik... Oysa yapay zekâ affedersiniz bu derece kolaycılığa kaçan “ileri zekâlar” ile dalga geçiyor biliyor musunuz? Ne hatalar ne yanlışlar yapıyor... Yapay zekâ bizim adımıza düşünen değil bize dijital düşünce ortamı ile yardımcı olan, hız kazandıran bir imkân ama bunun farkında olursak...

Duygularıma bir arkadaşımın yapay zekâ ile ilgili tespitini sizinle paylaşarak son veriyorum: “Yapay zekâya soru sormak bile zekâ gerektirir.”

Yunus Kara

