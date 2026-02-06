Okul kantinleri ve Okul Aile Birliği ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde (4 Şubat 2026 günü) bu köşede okul kantinleriyle ve elde edilen gelirlerin tasarrufuyla ilgili okurumuzun gönderdiği ve “36 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 15 sene de okula gittim. 50 yıldır okul kantinlerini gözlemlerim. Buralarda birçoğunda sağlığa uygun bir tek ürün satılmaz. Kimi okul idaresi (?), kantinden alacağı kirayı önceler. Bu gibi idarelerde kiranın yüzde 40'ı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün banka hesabına yatar. Yüzde 60'ı okul aile birliğine kalır. Okul Aile Birliğinin (OAB) gelirleri bence hemen hemen lüks, şatafat, reklam, gösteriş için harcanır. Okula gelen vasat cahil konukların ikramları bile OAB bütçesinden karşılanır. Müdürün içtiği çayları bile bu hesap öder. Okullarda nitelikli eğitimi düşünen yüzde 1 bile yoktur. 10 sene evvel öğretmenler "Biz güvenlik görevlisi değiliz, nöbet tutmayız” diye eylem yapıyorlardı. MEB, ek ders ücreti ödemeye başlayınca yüzde 99'luk kitle nöbet parasını kapabilmek için kavga etmeye başladı. "Hastayım, yaşlıyım" diyenler bile nöbet görevi ister oldu...” şeklinde devam eden yazıya Süleyman V. imzasıyla gönderilen cevabi yazıda, konuyla ilgili maddeye yer verilerek şöyle denilmektedir:

“2) Elde edilecek gayri safi gelirden Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli düşüldükten sonra kalan net tutarın %80’i birliğin, %10’u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, %10’u ise il millî eğitim müdürlüğünün banka hesabına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin %20’si il millî eğitim müdürlüğünün banka hesabına, yatırılır. Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili maddesi.

Bugünkü (4 Şubat 2026) yazınızda bir okurun bahsettiği gibi %40 değil...

İkincisi de okulların derinlemesine en çok denetim geçirdiği ve müsamaha gösterilmeyen başlık Okul Aile Birliği ve buradaki para. MEB müfettişleri diğer hususlarda tolerans gösterse bile bu hususlarda müsamaha göstermez. Size gelen yazıdaki iddialar gerçek değil. Temsil ve ağırlama giderleri Okul Aile Birliği hesabından karşılanamaz. Kaldı ki bu birliklerin yönetimi ve denetimi tamamen velilerdedir. Gelir ve giderler yönetim kurulunca karşılanır. Sisteme ait şifreler birlik başkanında olur. Bu hesaptan okul müdürü para çekemez.”

İki şeyi unutup iki şeyi hiç unutmayacağım!

Kendi kendime yaptığım bir değerlendirmeyi okuyucularınızla paylaşmak istiyorum. Böylece birçok dert bela ve sıkıntının ortadan kalkacağını ümit ediyorum:

1- Bugün kimseyle kavga etmeyeceğim: Beni az çok tanıyanlar bilir ben hayatımda hiç kimseyle değil kavga etmek ağız münakaşası bile yapmam, bu yaştan sonra asla.

2- Bugün dedikodu yapmayacağım: Kimsenin aleyhinde konuşmayıp laf taşımayacağım, kimseyi çekiştirmeyeceğim.

3- Bugün hiç yalan söylemeyeceğim. Hayatım boyunca buna uymaya çalıştım. Bu yaştan sonra mümkün değil.

4- Bugün gereksiz konuşmayacağım kimseyle ağız dalaşı yapmayacağım. Söz ağızdan çıktı mı kurşun gibidir geri getiremeyiz. Sonradan pişman olmamak için üç düşünüp bir konuşacağım.

5- Bugün kimsenin kalbini kırmayacağım. En çok dikkat ettiğim ve bundan sonra da en çok dikkat edeceğim bir prensibim bu olacaktır.

6- Bugün ve hiçbir gün harama bakmayacağım. Allah korusun Allah muhafaza eylesin

7- Bugün 5 vakit namazı camide cemaatle kılacağım. Elim gücüm yettiği müddetçe camiden cemaatten geri kalmayacağım. Çünkü namaz en büyük kurtarıcımız olacaktır.

8- Bugün sabırlı olacağım. Her türlü tedbiri aldıktan ve tevekkül ettikten sonra başıma gelecek her türlü iyiliğe ve kötülüğe karşı Allah’tan geldiğini bilerek sabretmesini bileceğim.

9- Bugün bol bol yürüyüş yapacağım. Sağlığımızın en büyük koruyucusu ve desteği için en az bir saat yürüyüş yapacağım.

10- Bugün sevdiklerimi telefonla arayacağım. Elimden geldiğince eşimi dostumu arkadaşlarımı her gün arayıp onların hâl hatırını sormaya çalışacağım.

11- Bugün hiç tanımasam da mağdur birisine bir iyilik yapmayı kollayacağım. İster yakınımıza olsun ister tanımadığımız birine olsun dar zamanında yapılan bir iyilik çok kıymetli ve değerlidir.

12- Bugün herkesi çok sevip sayacağım. "Yaratılanı hoş gör Yaratandan ötürü" prensibiyle bütün insanları ve canlıları sevmeye devam edeceğim.

13- Bugün yaptığım hata ve günahlara tövbe edip bir daha yapmamaya çalışacağım.

14- Bugün “ölmeden önce ölünüz” düsturuyla ölümün her an yanımızda olduğunu ve her an ölüme hazır olmamız gerektiğini aklımdan hiç çıkarmayacağım.

15- Bugün tüm bunlara ilave olarak hayatta iki şeyi unutup iki şeyi hiç unutmayacağım. Unutacağım iki şey: Benim birine yaptığım iyilik ve bir kimsenin bana yaptığı kötülük. Unutmayacağım iki şey de şudur: Allah’ı ve ölümü hiç unutmamak... Sağlık ve esenlik dileklerimle.

Aslan Torun

