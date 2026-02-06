Icardi de Osimhen de kalmalı!

Bilmiyorum, “Osimhen-İcardi gibi iki golcü santrfor Avrupa takımlarımda ‘yan yana’ var mı?..

Galatasaray yönetimi, “Başkanının vaadi ile ‘Artık hedefi büyütüp Avrupa’ya çevirmiş’ ise” bu ikili Galatasaray’da kalmalıdır.

İkisi de “kalmak” istiyorlar, “gitmek” istemiyorlar ama “Dursun Özbek yönetimi” işi “ninni söyler gibi” ağırdan alıyor.

İstanbulspor maçında attığı gol ile “73 gole ulaşan” ve de “72 gollü Hagi’nin rekorunu kıran” Icardi, Galatasaray tribünlerinin de milyonlarca taraftarının da sevgilisi…

O da rekoru kırdığı maçtan sonra “Çok mutluyum. Büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim” derken, “gelecek için” ne düşündüğünü de anlattı.

“Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim” ne demek; daha nasıl söylesin yönetime “Galatasaray’da ve Türkiye’de kalmak” istediğini…

Şu sözlerine bir bakın: “Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Üç kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız her zaman motive oluyorsunuz.”

İcardi, "Sezon sonu Galatasaray'da kalacak mısın?" sorusuna verdiği cevapta, “açık açık ‘kalmam’ yönetime bağlı” diyor; “Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Hazirana kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, altı ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız.”

Okan Hoca, “iki yeni transferi gerçekleştirir, yönetimden bir transfer daha isterken”, Galatasaray için “önceliğin Icardi ve Osimhen’in kalması” olduğunu herhalde yönetime söylemiştir.

Eğer, “iki büyük golcü” bırakılmaz ve Okan Hoca’nın “istediği dört oyuncudan üçüne sarı kırmızılı formayı giydirebilirse”, Galatasaray “Edirne’den ötede hedeflediği başarılara ulaşacak” bir kadroya sahip olacaktır!..

Galatasaray “böyle bir zirve yolunda kararlı ve güçlü adımlarla yol alırken” Fenerbahçe ne yapıyor, Beşiktaş ne yapıyor?..

Üç Büyükler; İki Büyüklere, Bir Büyüğe doğru bölünmek üzereler mi?..

Bu soruyu, Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, yönetimleri, taraftarları iyi düşünmeli!..

Bir soru da “Trabzon, Ankara, Adana başta” Anadolu kulüplerine, Sizler ne yapıyorsunuz?