'Süreç'in daha zoru geldi

Okan Hoca, “kolayı, normali bir yana bırakıp zoru başarmak” mücadelesinde yeni bir süreç daha başlattı…

Manchester City’ye karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetle, “Şampiyonlar Ligi sürecinde devam” neredeyse Kaf Dağı’nın ardına bağlandı…

Şimdi “devam edebilmek için” neler yapılacağını Okan Hoca özetledi; “Asıl hedefimiz ilk 24’ün içine girmekti ve 20. sırada bitirdik. Şimdi önümüze iki muhtemel rakip geliyor: Juventus veya Atletico Madrid. Atletico Madrid’i yakından tanıyoruz, kısa süre önce karşılaştık. Juventus da bildiğimiz, köklü bir takım. Bu formatta biraz da şans devreye giriyor. Daha yüksek puanla bitirseniz farklı rakipler de gelebilirdi ama hayırlısı olsun.”

“Hayırlısı olsun” da Hoca’m, “Farklı rakipler” dediğin takımlar, “çok daha kolay bertaraf edilebilecek takımlar” idi. Manchester City’ye yenildik; bundan sonra karşımıza gelecek rakipleri nasıl geçeceğiz?..

Daha “sürecin en başında” Kiev’i, “olmadı”, sonra “Young Boys’u yenebilseydik” bu durumlara düşer miydik?..

Ne demek “bu formatta şans devreye giriyor”, bu sözünüzü, “bir virgül sonra” çöpe atıyorsunuz; “Daha yüksek puanla bitirsek, farklı rakipler de gelebilirdi” diyerek…

Yani, “Kolay rakipler gelebilirdi” diyorsunuz; olmadı… Neden olmadı Hoca’m; “Kiev’i, Young Boys’u geçememek ‘şans’ olduğu” için mi?..

Bundan sonra rakipler “Juventus'lar, Atletico Madrid’ler ve benzerleri olsa da “yaptığınız transferlerle, ocakta kattıklarınızla”, yönetime, camiaya, taraftara, “bundan sonrası için” umutlar verdiniz.

Bu arada, “Avrupa süreci kadar önemli bir süreç” var, Süper Lig’de… Ve de yönetim, camia, milyonlarca taraftar, “Fenerbahçe ile yarışın kazanılmasını” istiyor ve bekliyor.

Sadettin Saranlı Fenerbahçe, “yaptığı yeni transferlerle” “3 puanlık farkı” kapatabilecek” güce kavuştu ve “kapatabilmek için sizin tökezlemenizi” bekliyor.

Başarılar Hoca’m, bu kadronla hedefine ulaşabilirsin!..