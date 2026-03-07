Zor ve etkili derbi!

Bu satırları, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına 8 saat kala yazıyorum.

Galatasaray için “şampiyonluk yarışını”, Beşiktaş için de “Avrupa kupalarına katılma mücadelesini” etkileyecek bir derbi bu…

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra” demişti ki; “Gruplar başladığında hedefimiz grubu birinci sırada bitirmekti. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz. Bizim için değerli, Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz.”

Söz, bu akşam “kendi statlarında” lig lideri Galatasaray ile oynayacakları maça gelince değişti; “Taraftarımız merak etmesin, en güçlü şekilde sahada olacağız.”

Bu gece sarı kırmızılıları çok zor bir maç bekliyor; puanlar Kartal’ın ağzında!..

Hakem ataması doğru mu?..

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Ne var ki, “VAR’ı var eden / Yıllarca hakemlik ve MHK başkanlıkları yapan” Mustafa Çulcu “bu atamayı eleştiren” ve “başka hakem bulunamadı mı” anlamına gelen bir yazı yazdı.

Dedi ki; “Ozan Ergün ise salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçını yönetti. Derbiye düşünülen bir hakemin dört gün önce kupada böyle bir karşılaşmaya atanması ne evrensel atama prensiplerine ne temayüllere ne de VeTAS’a uymaz. Sadece bizim futbol kültürümüze özgü uyar.”

Çok değil, 10 saat sonra, “neye uyup uymadığını” yaşamış olarak göreceğiz!..

Yalanın sonu yok!

Galatasaray bir taraftan Süper Lig’de, Türkiye Kupası’nda ve Avrupa kupalarında yoluna devam ederken, ocak transferinde de “kadrosunu güçlendiren” transferler yaptı, haziran transferi için de temaslarını sürdürüyor.

Bu arada, İcardi için “İtalya’ya ya da Arjantin’e döneceğine dair” hem de menajerine ve kız arkadaşına atfedilen iddialarla “gideceğine dair” haberler yapılıyor. Hatta “River Plate’dan telefon bile geldi” diye yazılmış haber var.

Menajeri Bolavip Pino, “İcardi için River Plate’den telefon gelmediğini” söylerken, sevgilisi China Suarez de “Eğer Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir. Boca Juniors kesinlikle söz konusu bile değil. Kariyerine karışmıyorum, menajeri değilim ve olmak da istemiyorum. Türkiye’de mutluyum” diyor.

İcardi de “Türkiye’de mutluyum” derken, “bu iddialar” ne oluyor; yazanlar, söyleyenler açıklasalar da bilsek!..

Doğru hedef...

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek son 16’ya kalan Galatasaray’a kazandığı 11 milyon avro 27 Mart’ta ödenecek.

Böylece, sarı kırmızılıların “2025-26 sezonunda ‘UEFA’dan gelen’ ve kasasına koyduğu ‘Şampiyonlar Ligi’ geliri” 53,5 milyon avroya çıkacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin “Artık hedef Avrupa” kararı ile başlayan sezonda kazanılacak gelir, Dursun Başkan’ın ve yönetiminin “Hedef Avrupa” kararında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Galatasaray camiası da mutlu; Başkan’a tam destek var…

Hem de teşekkürlerle…

Şaka

Artık “Okan Buruk gerçeğini” herkes kabul edecek. Ve Hoca’mız da Galatasaray tarihinde de “istediği ve beklediği” yeri alacak.

Onu “sık sık” ve hatta zaman zaman “sert” eleştirilerle yazan “benim gibiler dâhil”, Sezar’ın hakkını Sezar’a verecekler.

Ben verdim bile… Hem spor da yazan bir gazeteci olarak, hem de ömür boyu “sarı kırmızılı renge tutkun olan” bir T.C. vatandaşı olarak, diyeceğim o ki; helal olsun!

Öcal Uluç'un önceki yazıları...