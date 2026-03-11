Beşiktaş bir lider bekliyor!..

Türk futbolunda son yıllara damga vuran bir gerçek var; “futbol sporu” ve rekabet” olarak bakarsak, acı bir gerçek…

Altını çizerek yazıyorum; şampiyonluk yarışı “gene” Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sürüp gidiyor…

Galatasaray 61 puanda, Fenerbahçe 57… Trabzonspor 54, Beşiktaş 46, Başakşehir 42 puanla ilk 5’i tamamlıyorlar…

Üç Büyüklerden Beşiktaş ile Galatasaray’ın arasında 15 puan fark var; Galatasaray 5 maçta yenilir ve Beşiktaş her maçını kazanırsa ancak “puan puana” olacaklar…

Türkiye Ligi’nin başladığı tarih federasyon tarafından 1959 sezonu olarak kabul edilmektedir. Buna TFF Tahkim Kurulunun, 9 Mayıs 2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı ile Beşiktaş’ın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında kazandığı Federasyon Kupası şampiyonluklarının Türkiye Ligi şampiyonluğu olarak sayılması ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dâhil edilmesi” eklenmiştir.

Bu karara rağmen Galatasaray’ın 25, Fenerbahçe’nin 19 şampiyonluğuna karşı, Beşiktaş’ın 16 şampiyonluğu vardır. Trabzonspor 7, Bursaspor 1, Başakşehir 1 defa şampiyon olmuştur.

2010’dan beri ise Galatasaray’ın 8, Fenerbahçe’nin 2, Beşiktaş’ın 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Bu tablo, Üç Büyüklerin de “bölünmeye başladığını” göstermiyor mu?..

Beşiktaş’ta 2024’den beri Serdal Adalı Başkan.

Fenerbahçe’de ise 2025 Eylülünün sonundan beri başkanlık koltuğunda Sadettin Saran oturuyor…

Galatasaray’da da 23 Mayıs 2015-23 Ocak 2018 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, 14 Haziran 2022’de “yeniden” başkanlığa getirildi.

Yönetim değişikliklerindeki istikrar Galatasaray’dan yana…

Aslında Galatasaray’da “bir istikrar” da “futbol takımının başına getirilen” hocalarda görünüyor.

Bu istikrar “kadrolarda ve sahaya sürülen ilk 11’lerde” de görülünce, sarı kırmızılıları, Süper Lig’in başlangıç sürecine de avantajlı girdiriyor.

Şampiyonluk yarışında iddialı olanlar; “Galatasaray’ı yakalamaya çalışırlarken”, “psikolojik bir mücadele” devreye giriyor ve zorlamalar başlıyor.

Kaç sezondur “bu tabloyu” yaşıyoruz ve görüyoruz ki, bu sezon da Süper Lig’in son haftalarına kadar “bu tablodaki çabaları, değişimleri ve mücadeleyi” yazacağız…

Sonuç; Galatasaray’a bağlı “futbolundaki istikrarı kaybeder ve takipteki rakiplerinin öne geçmesine” razı olursa…

Ve de… Son üç yılın şampiyonluğuna “bir şampiyonluk daha eklemez” ve Okan Buruk Hoca “üst üste dört şampiyonluk kazanan hocalar listesinde Fatih Terim’in yanına adını yazdıramazsa”, nihayet şampiyonluk şansı başka bir ekibin eline geçecektir…

Ama, “bu şansta” da Beşiktaş, “şu anda” Fenerbahçe ve Trabzonspor’un arkasındadır.

Görülüyor ki, siyah beyazlı camianın “güçlü bir silkinmeye ihtiyacı vardır” ve futbol takımını “şampiyonluklara ulaştıracak” bir yönetime…

Ama öncelikle “bu yönetimi kuracak” bir lider olmalı…

Kim ve ne zaman; işte bütün mesele!..”

Öcal Uluç'un önceki yazıları...