Çünkü hep ensende olacağız Liverpool… Asla yalnız yürümeyeceksin, çünkü tribünde on binler, dışarıda on milyonlar yanında olacak Galatasaray.

Temsilcimiz, Liverpool’a nanikler yaparak başladı maça… Altı dakikada üç kere defansta pas hatası yaptık. Sonra hepsini telafi edecek golü attık.

Haklısın Okan Hoca. Sane yerine Lang’ı, Sallai yerine Singo’yu tercih etmekte haklısın. İkisi de müthiş oynadı. Puan maçıymış, eleme maçıymış, fark etmeksizin baskın bir futbol… Juventus’muş, Liverpool’muş, hücum… Kaçan pozisyonlar.

İki stoperimizin cebinde kart varmış; rakipte Konate, Van Dijk, Gomez gibi duran topların tehlikeli isimleri bulunuyormuş, geçiniz.

Cezalandırıcı: Barış Alper

İranlı güreşçi Tahdi vardı; rakibine yapıştığı zaman, o talihsiz kişi kamyon altında kalmış gibi, acıyla elini kolunu sallardı. Barış Alper de üstün fizik gücüyle önüne çıkana kart göstertiyor.

Yetmişten sonra bir gözümüz sahada bir gözümüz saatte… Çünkü adamlar “oynamaya başladı.” Kale sahamızda 22 futbolcuya döndü maç.

Taktik değişiklikler bir şeyi değiştirmiyor. Uğurcan hem rakibin şutlarını hem bizimkilerin serseri vuruşlarını çeliyor. Ve maç bitiyor. Biz Anfield’a büyük umutlarla gidiyoruz.

Maçın adamı: Uğurcan Çakır

