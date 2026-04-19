Mayısa kalmadı!

Galatasaray, Fenerbahçe “skandalından” sonra şampiyonluk meşalesi hâline gelen Gençlerbirliği maçında işi fazla uzatmadı. İlk dakikada Sane içeri katetti, Yunus ustaca dokundu, İcardi tek vuruşla golü buldu ve şampiyonluk meşalesini yaktı.

Kanat oyuncularının her içeri katedişleri tehlikeli oldu Gençler kalesi için… Bu arada, sayılan ve sayılmayan bütün gollerde, gol pozisyonlarında Sane ve Yunus’un olması ilginçti.

Eski bir millî futbolcudan şöyle bir şey dinlemiştim. “Şampiyonluk yarışındaki son haftalarda, saha içinde Türk oyuncu sayısı önem kazanır. Çünkü yabancı futbolcuları onlar motive eder.” Bu iddia doğru ise, dün Galatasaray bu anlamda da avantajlıydı (Uğurcan, Abdülkerim, Yunus, Barış Alper).

Niang fotoğraf çektirdi

Galatasaray iki farkı yeterli bulmuş gibi, ikinci yarıda frene dokundu. Oynamaya niyeti ve gayreti olmayan Gençlerbirliği hareketlendi. Niang şahane bir falso ile cezayı kesti.

Ama Galatasaray’ın tecrübeli ayakları -Fenerbahçe’nin yaptığı gibi- daha fazlasına izin vermedi. Ankara “zaferi” derbinin de ligin de asistini kaçırdı.

Maçın adamı: Yunus Akgün

