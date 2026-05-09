Terbiye en güzel çeyizdir

20…

Bu sayı Yaşar Hoca’nın hayatının köşe taşlarının kod numarası gibi oldu.

20 yaşında evlendi.

Evliliğinin 20. yılında eşi vefat etti.

Görücü usulüyle evlendiği, çok da mutlu olduğu rahmetli eşinin vefatından 20 ay sonra tekrar evlenmesi, çevresinde kimi kaşların çatılmasına sebep oldu. Bu nikâh, akrabaları ve arkadaşları ile arasına görünmez bir duvar ördü.

Yeni eşinin 20 yaşında ve ilk evliliğinden olan kızı ise bu duvarın kalınlığını daha da arttırdı.

İlk evliliğinden çocuğu olmayan Yaşar Hoca, 20 yaşında bir kız çocuğu sahibi olmanın coşkusunu yaşarken, bir gün bir anda her şey altüst oldu.

H H H

O sabah Yaşar Hoca, coğrafya derslerine girdiği okula gitmek için kapıyı çok sertçe çarpıp çıktığında, karısı çamaşır astığı balkondan içeri koştu.

Korkutucu bir heyecan sinmişti evin her köşesine…

Kızının odasına koştu.

Burcu yatakta oturmuş, başını ellerinin arasına almış, ağlıyordu.

- Ne oldu kızım, diye kollarına hamle etti annesi.

Uzun uğraşlar sonucu, direnen kızının dişlerinin arasından şu cümleyi söküp aldı:

- Kahvaltı hazırlamıştım. Masaya oturduk. Bana dedi ki, “Seni bir babanın kızını sevmesinden farklı seviyorum.”

Genç kız omuzlarını sallaya sallaya hıçkırıklarının temposunu artırdı.

Anne hiç uzatmadı. Alev alev yanan yanakları, iğnelerin battığı vücudu ve titreyen elleriyle kızını sol kolundan tuttu, ayağa kaldırdı. Bebek giydirir gibi hızlı hızlı giydirdi ve soluğu Çarşamba Karakolunda aldı.

H H H

Polisler Yaşar Hoca’yı okuldan karakola getirdiklerinde de mahkemeye götürdüklerinde de o hiç ağzını açmadı.

Üzerine düşen şokun ağırlığı altında ezilen ruhu, ona şu gerçeği söyletmedi:

Aslında üvey baba kıza değil, kız üvey babaya “Seni bir babadan farklı seviyorum” demiş, Yaşar Hoca da “Ne saçmalıyorsun sen?!” diye Burcu’ya bir tokat atıp, kahvaltısını yarım bırakarak kapıyı çarpıp evden çıkmıştı.

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...