17 milyona yaklaşan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, memur emeklisi, engelli emeklisi ile SGK’dan emekli maaşı alan diğer emekli ordusunun büyük bir kısmı, henüz hayatının en verimli dönemindeyken emeklilik hakkı kazandı. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, bu deneyimli kitlenin büyük çoğunluğunu yeniden çalışma hayatına itiyor.

Pek çok emekli için en büyük korku ise "çalışırsam maaşım kesilir mi?" sorusu. İşte sosyal güvenlik mevzuatının labirentlerinde kaybolmadan hem emekli aylığını alıp hem de çalışmanın püf noktaları…

KORKMAYIN: MAAŞINIZ KESİLMEDEN ÇALIŞABİLİRSİNİZ

Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde, 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar, emekli aylıklarından vazgeçmeden iş hayatına devam edebiliyor.

Burada kritik nokta "tercih" meselesidir. İşvereniniz aracılığıyla SGK’ya verilen işe giriş bildirgesinde "SGDP" seçeneği işaretlendiği sürece, emekli aylığınız her ay banka hesabınıza yatmaya devam ederken bir yandan da yeni işinizden maaş alabilirsiniz.

ÇALIŞAN EMEKLİ DAHA AZ PRİM ÖDER

Normal çalışanlara kıyasla emekli çalışanların cebinden daha az prim çıkar. Zira SSK (4/1-a) kapsamında bir özel sektör iş yerinde çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda %15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere bu oranın sadece yarısı tutarındadır.

Emeklilikte "çift maaş" formülü: Kesintisiz kazancın yol haritası

Örnek Hesaplama:

Brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilir. Emekli olmasaydı kesinti 9.000 TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işverenin ise bu çalışan için toplamda ayrıyeten %24,75 oranında prim ödemesi söz konusu. Bu sistemde emekli çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da faydalanma hakkına sahiptir.

KAMU SEKTÖRÜNDE "TEK MAAŞ" KURAL

Özel sektördeki esneklik maalesef kamu kurumları için geçerli değildir. Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda çalışmak isteyen emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır.

Kamu sektöründe bir kadroya atanan emekli hem emekli aylığı alıp hem de kamu maaşı alamaz. Bu kişiler "tüm sigorta kollarına" tabi tutulur ve SGDP uygulaması dışında kalırlar. Kamu tercihi yapacak emeklilerin bu detayı mutlaka dikkate alması gerekir.

KENDİ İŞİNİ KURAN EMEKLİYE "PRİM MÜJDESİ"

Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunup SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin; emekli olduktan sonra kendi iş yerini açan, şirket ortağı olan ya da bağımsız çalışanlar için sistem çok daha avantajlıdır.

* Sıfır Kesinti: Kendi adına çalışan (Bağ-Kur kapsamında olan) emeklilerin maaşlarından hiçbir sosyal güvenlik destek primi kesilmez.

* Tam Maaş: Emekli aylığınızda herhangi bir azalma olmadan ticaret yapabilir veya serbest çalışabilirsiniz.

ÖDENEN BU PRİMLERİN BİR FAYDASI VAR MI?

Pek çok emekli, "çalışırken ödediğim primler ikinci bir emeklilik sağlar mı?" diye merak ediyor. İşte acı ama gerçek tablo:

* İkinci Emeklilik Yok: SGDP kapsamında ödenen primler yaşlılık, malullük veya ölüm sigortası gün sayısına eklenmez.

* Maaşa Etki Etmez: Bu ödemeler mevcut emekli maaşınızı artırmaz.

* İadesi Yok: Ödenen bu primlerin "toptan ödeme" şeklinde geri alınması veya hizmet birleştirmesinde kullanılması mümkün değildir.

HASILIKELAM: Emeklilik, hayatın sonu değil; deneyimin kazanca dönüştüğü yeni bir evredir. Mevzuat, özel sektörde veya kendi işinizde "çift gelir" elde etmenize kapı açıyor. Ancak bu süreçte "işe giriş bildirge tercihinizi" doğru yaptığınızdan emin olun. Unutmayın; doğru atılan bir imza, emekli aylığınızı korurken bütçenize can suyu olur!

Haklarınızı bilin hem maaşınızdan hem de emeğinizin karşılığından olmayın. Doğru ve güvenilir bilginin yegâne adresi ise işte burası…

