Ömür verenlerin gözü yolda… Aziz emeklilerimiz… Ömrünü bu vatanın harcıyla yoğurmuş, alın terini toprağa, göz nurunu geleceğe katmış çilekeş çınarlarımız… Memleketi ayakta tutan bu emektar kitle, şimdi tüm dikkatini temmuz ayındaki yasal maaş güncellemesine kilitlemiş vaziyettedir.

Yasal zorunluluk gereği, temmuz ödeme döneminden itibaren geçmiş 6 aylık TÜFE oranındaki artışın maaşlara derç edilmesi, yani eklenmesi elzemdir. Lâkin sormadan edemiyoruz: Sadece bu yasal güncelleme oranları, emeklinin omuzlarındaki ağır hayat yükünü hafifletmeye kâfi gelecek midir?

Ocak 2026’da verilen %12,19’luk zam, çarşı-pazar ateşinde âdeta mum gibi eriyip gitti. "Geçen günlerin kârı amele baki kalmaz" derler; emeklinin eline geçen de enflasyon karşısında öylece yok oldu. Şimdi tek ümit temmuz ayında. Peki, bu yeni hamle dertlere derman olacak mı? Gelin, rakamların rehberliğinde hakikati açıkça konuşalım.

KRİTİK VİRAJA RAMAK KALA: TÜİK'İN SEYİR DEFTERİ

Rakamlar yalan söylemez… Maaşların tayin edileceği o kritik viraja şurada bir aydan az bir zaman kaldı. 5 Haziran 2026 Cuma günü ilan edilen mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaş güncelleme rotası iyice belirginleşti.

TÜİK tarafından ilan edilen resmî verilere göre, mayıs ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış netleşmiştir. Aşağıdaki tablo, enflasyonun son 5 aylık seyir defterini ve emeklinin yasal hakkı olan güncel oranı ayan beyan göstermektedir:

Ankara'da nefesler tutuldu: Emeklinin ümidi temmuz ayında!

HAK EDİLEN GÜNCELLEME ALACAĞI

Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Ocak, şubat, mart ve nisan aylarının kümülatif toplamı olan %14,64’lük artışa, mayıs ayının %1,71’lik verisi eklenmiştir. Böylece kümülatif enflasyon tam %16,60 seviyesine ulaşmıştır.

Binaenaleyh, bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine koyacağı %16,60’lık maaş güncellemesi yasa gereği kesinleşmiştir. Bu oran, artık tartışmaya kapalı bir emeklilik alacağı hükmündedir. "Hak mülke esastır" derler; bu oran emeklinin anasının ak sütü gibi helal, kesinleşmiş hakkıdır.

MERKEZ BANKASI VE GERÇEKÇİ SENARYOLAR

Tahminler ve beklentiler… Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, hem cari yıl hem de müteakip yıllar için enflasyon hedeflerini maalesef yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki projeksiyonlara göre, önümüzdeki haziran ayı enflasyon beklentisi %1,52 olarak tahmin edilmektedir. Bu verilere göre kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında %18,37 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır.

En kötü ve en iyi ihtimaller: TÜİK bu beklentilerin hilafına, yani tersine ihtiyatlı davranabilir. Haziran ayında açıklanması muhtemel en kötü ve en iyi senaryolara göre yaptığımız hesaplamalar şu şekildedir:

Ankara'da nefesler tutuldu: Emeklinin ümidi temmuz ayında!

%18 bandı kaçınılmaz: Bütün senaryolara göre neticede karşımıza %18 civarında bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarını harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19’dan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ortalama olarak %18 civarında seyredeceği iktisadi bir neticedir.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA BÜYÜK BELİRSİZLİK

Sabır taşı çatlamak üzere… Asıl merak edilen çetrefil konu, “en düşük emekli maaşı” uygulamasıdır. Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor.

Seçime az bir süre kala bu risk göze alınır mı? Hangi emekliye, hangi kriterle destek verilecek? Henüz ortada somut bir çalışma yok. "Görünen köy kılavuz istemez"; eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemeldir.

Ankara kulislerinde sessizlik hâkim: Yıllardır “sabır taşı” gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Henüz pozitif yönde bir gelişme yok. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın “s”si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine "sabret" deniyor.

HASILIKELAM: Emekli, bu ülkenin temelidir, harcıdır, hafızasıdır. "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" derler ama devlet, kendi insanının emeğini asla unutmamalıdır. Temeli sağlam tutmak, devleti yönetenlerin en asli, en kutsal vazifesidir.

Emekliyi enflasyon canavarına teslim etmek, toplumsal huzurun harcını bozmak demektir. Umarız ve dileriz ki Ankara, ömrünü bu vatana adamış emektarların gözündeki son ümit ışığını da söndürmez. Adaletli bir dokunuş, sadece bütçe hesabı değil, aynı zamanda bir vefa borcudur.

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