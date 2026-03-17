Hızlı hezimet!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî operasyonları dünyanın dengesini değiştirdi. Merkez Bankalarının faiz politikaları çöktü. Zirveye çıkan petrol fiyatları enflasyon canavarını hortlattı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's zehir zemberek bir rapor yayınladı: “Orta Doğu'da savaşın tırmanması ABD’de kredi şartlarını bozacak, ekonomik büyümeyi zayıflatacak, tedarik zincirleri krize girecek, şirketlerin maliyeti artacak, enflasyon tavan yapacak.”

Dünyada güvenli liman olarak bilinen ABD'de, 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yoğun satışlarla 4,28’e çıkarak tavan yaptı. Nakit ihtiyacı altın sattırdı, ons 5 bin dolara düştü. İran savaşı, üretimde büyük ham petrol kesintilerine yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine neredeyse tamamen kapalı olması nedeniyle petrol üretimi günde 10 milyon varil azaldı. Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da kuyular kapandı. Brent petrolün 106 doları aşması ABD’de enflasyonu yükseltecek Trump’ın en büyük korkusu gerçekleşecek. FED faiz arttırmak zorunda kalacak. “Sarı çıyan” köşeye sıkıştı, Hürmüz boğazına askeri destek için çok uluslu bir askeri koalisyon kurmak için başlattığı girişimi arka arkaya rest cevapları geliyor.

Bütün dünya çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor. ABD savaşı kaybetti. İsrail bugüne kadar uğradığı en büyük saldırılarla yıkıldı. "Demir Kubbe" delik deşik oldu!.. Tel Aviv Siccil füzeleriyle yanıyor. 20 milyar dolara mal olan 16 günlük savaşta binlerce kişi öldü, onun iki misli yaralı var. İran, askerî bakımdan büyük darbe yedi, devlet reisi ile komutanlarını kaybetti ama yıkılmadı, halk kenetlendi, rejim değişikliği gerçekleşmedi. Peki bu savaş nasıl sona erecek? Küresel enerji bunalımının derinleşmesi üzerine ABD’li petrol devleri Trump yönetimine bayrak açtı. Exxon, Chevron, Conoco Phillips’in CEO’ları Beyaz Saray'da "Enerji ve içişleri bakanlarına savaş ortamı enerji akışını geri döndürülemez şekilde bozacak, petrol sevkiyatındaki aksama, sadece bizi değil, küresel ekonomik krize yol açacak petrol 120 doları aşacak, batacağız" uyarısı yaptı. ABD halkı, Pentagon ve Avrupa ülkeleri Beyaz Saray’a büyük baskı yaparak çatışmaları durdurun diyor. ABD Enerji Bakanı Wright, savaşın birkaç haftaya belki daha önce sona ereceğini açıkladı...

Netanyahu’nun Epstein dosyalarını açmakla tehdit ettiği Trump, İsrail’e boyun eğdi, kendini ve ülkesini göz göre göre ateşe attı!.. Şimdi "oradan nasıl çıkarım" hesabını yapıyor... İnat ederse ekonomisi çökecek. Ara seçimleri kaybedecek, "topal ördek" olacak. Çok kötü durumda...

Hızlı zafer hayali hızlı hezimete dönüştü. Savaşı bölgeye yaymak için Türkiye’ye 3 füze gönderen ve bunu İran atmış gibi gösteren İsrail amacına ulaşamadı, havada imha edildi. Enerji maliyetlerindeki artış bizi de etkiliyor. Cari açık büyüyor. Faiz indirim süreci sekteye uğradı. Yabancı yatırımcılar Türkiye’den çıkıyor. Merkez Bankası piyasalara sürekli müdahale ederek kurların yükselmesini engelliyor. Ama rezervleri eriyor.

Ocak ayında cari işlemler açığı 6,8 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu veri sonrasında Brent petrol 105 dolarla tavan yaptığı için şubat ve mart aylarında tahminleri aşan bir açığımız olacak. Petroldeki yükseliş mutlaka durmalı. Çatışmalar ancak Ankara’nın devreye girmesiyle sona erer... Trump da İran da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhtaç. Haydi Reis bitir şu katliamı!

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...