Avrupa hedefinde zafiyet!

“Artık Galatasaray camiası ve taraftarını ‘25’inci şampiyonluk ve 5 yıldızdan sonra’ Türkiye sınırları içinde tatmin edecek ‘etiketli bir organizasyon’ kalmadı; ‘30’uncu şampiyonluk 6’ncı yıldız’ elbette yeni hedef ve güzel ama, ‘asıl hedef; Avrupa!..’

Al Sami Yen ve arkadaşları, 1900’lü yıllarda Galatasaray Kulübü’nü ‘yabancıları yenmek’ hedefi için kurdular…

Bu hedefe 2000’li yıllarda ‘UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa kazanılarak’ varıldı ama sonrası ‘gerileme’ oldu!..

Hele ki Okan Buruk dönemi, ‘yabancıları yenme’ bakımından bugünlere kadar ‘fazlası ile’ üzücüydü.

Dursun Başkan, sözlerinden anladığım kadarı ile ‘Yeter artık, ‘büyük takım isek’ hedefimiz Avrupa olmalı’ düşüncesinde…”

Yukardaki satırları, Galatasaray’ın Gaziantep’te oynanan Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupayı aldığı karşılaşmadan sonra yazmıştım.

Nitekim yeni sezonda “öyle” girildi, transferler yapıldı. Ama bugünkü tablo üzücü oldu.

Manchester City maçı, “hedefe gidişteki zafiyeti” ortaya koydu.

Okan Hoca’mız, sanırım dersini almıştır. Toparlayacaktır, “Avrupa sürecini!..”

BRANŞLARDA ZAFİYET!

Defalarca yazdım; “Galatasaray bir futbol kulübü hâline geldi, geliyor…”

Böyle giderse, yazmaya da devam edeceğim.

Dursun Özbek ve yönetimi, “bir zamanların ‘YENİLMEZ ARMADASI’ olan” basketbol takımını ne duruma düşürdüler, ortada!...

Bu tablonun “yüzleri kızartması” lazım; kızarıyor mu acaba?...

Galatasaray’ın kongre üyeleri neden susuyor, anlayamıyorum.

Basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, kürek, sutopu, hem de bazıları “kadınlı - erkekli takımlar” ile liglere katılır,

Galatasaray müzesine “şampiyonluk kupaları” getirirdi.

Bu tablo, Galatasaray’ı “Büyük Kulüp” yapmıştı, sadece “futboldaki başarılar” değil!..

Yazıklar olsun!..

SABIR GEREK…

Barış Alper’in Şampiyonlar Ligi’nde gol ve asist zafiyeti yaşaması, camiada, yönetimde, taraftarda “hayal kırıklığı” oluşturdu.

Gazete, TV yorum ve haberlerinde “40 milyon avro ödeyecek talipler vardı, keşke satılsaydı” deniliyor.

Her futbolcu, zaman zaman ve çeşitli sebep ve sorunlarla “hayal kırıklığı oluşturan form düşüklükleri” yaşar!.. Daha

25 yaşında, Galatasaray ile 2028’in haziranına kadar sözleşmesi var.

Gene, formunu bulacak, atakları, asistleri ve golleri ile Galatasaray tribünlerini coşturacaktır!..

ŞAKA

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) organizasyonlarında başarılı olamıyoruz. Milyonlarca avrolar harcanıyor, “Edirne’de ötede” yokuz!..

Acaba, “olmazı, olur yapmak” mümkün mü; “UEFA’dan ayrılıp, AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) şemsiyesi altına girsek!..

“Van’dan öte” başarılı olamaz mıyız?..

