Bayramda çalışanın cebine ne girecek? Haklarınızı eksiksiz alın!

Mübarek ramazan ayının manevi huzuruyla dolduğumuz şu günlerde, bayram heyecanı kapımıza dayandı.

2026 yılı takvimine göre 19 Mart Perşembe (yarım gün) 20, 21 ve 22 Mart tarihleri ise bayram günleri. Toplamda 3,5 günlük bir resmî tatil süreci bizi bekliyor. Ancak pek çok çalışan ve emekli şu soruyu soruyor: "Bayramda çalışırsam ne kadar ek ücret alırım?" İşte işin yasal boyutu ve cebinizi ilgilendiren tüm detaylar.

BAYRAMDA DİNLENMEK ESAS, ÇALIŞMAK ONAYA TABİ

İş hukukumuzun temel prensibi nettir: Bayramda işçinin dinlenmesi asıldır. Kimse zorla çalıştırılamaz. Eğer sözleşmenizde "bayramda çalışılır" maddesi yoksa, işverenin sizden mutlaka onay alması gerekir.

Rızanız varsa çalışabilirsiniz; ancak bu çalışmanın kanuni karşılığı "ekmek teknesi" fedakârlığının ötesinde, tam bir hak ediş olmalıdır.

ÇİFTE YEVMİYE HAKKINIZI UNUTMAYIN!

En çok karıştırılan nokta ücretlendirmedir. İş mevzuatımız der ki:

* Çalışmazsanız: O günün ücretini sanki çalışmış gibi tam alırsınız. Maaşınızdan bir kuruş bile kesilemez.

* Çalışırsanız: Çalıştığınız her bayram günü için bir günlük ilave ücrete hak kazanırsınız. Yani halk arasındaki tabiriyle "çifte yevmiye" alırsınız.

MESAİYE KALANA EKSTRA ZAM

Eğer bayram günü normal çalışma sürenizi aşar ve fazla mesai yaparsanız, haklarınız daha da katlanır. Bu durumda hem o günün çift yevmiyesini alırsınız hem de aştığınız her saat için %50 zamlı fazla çalışma ücreti kazanırsınız.

Üstelik bu ek ödemelerin tamamı SGK matrahına yansır; yani bugün aldığınız fazla mesai ücreti, yarın emekli maaşınızın daha yüksek olmasına katkı sağlar.

2026 BAYRAM MESAİSİ HESAP CETVELİ

Gelin, 2026 Mart ayı için somut bir örnekle tabloyu netleştirelim. Örneğin; maktu aylık 60.000 TL net ücreti olan Duran Bey'in günlük yevmiyesi 2.000 TL'dir.

Duran Bey bu 3,5 günlük sürede hiç tatil yapmayıp çalışırsa, 7.000 TL ek ücret kazanarak mart ayını 67.000 TL ile kapatır.

Asgari ücretli bir çalışan için ise tablo şöyledir: (Brüt 33.030 TL alan bir çalışan için)

Örneğimizde asgari ücretli Duran Bey’in bayramdan önceki yarım gün ve bayram günleri dâhil ayın tüm günlerinde çalıştığı varsayılmıştır. Buna göre;

Bayramda çalışanın cebine ne girecek? Haklarınızı eksiksiz alın!

Eğer çalışan maktu asgari ücretli maaş yerine yevmiye usulüyle asgari ücretli çalışan olarak kabul edersek mart ayı 31 gün olduğundan 31 gün üzerinden hesaplama yapılacağından toplamda bu rakam 38.535 TL brüte kadar yükselmektedir.

HASILI KELAM: Emeğiniz kutsaldır, alın terinizin karşılığı ise kanuni güvence altındadır. Haklarınızı bilmek, sadece bugünkü maaşınızı değil, gelecekteki emeklilik huzurunuzu da korumaktır. Bilgi en büyük güçtür; doğru bilginin adresi ise her zaman buradadır.

Mübarek Ramazan Bayramı, paylaştıkça çoğalan bir güzelliktir. Alın terinizin hakkıyla, huzur içinde bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

"İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz." Hazreti Muhammed

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...