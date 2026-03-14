“Galatasaraylı olmak başka şeydir” diyeceğim ama eksik kalır.

Zira “Galatasaraylı olmak ayrıcalıktır!..”

Bu sözün ne kadar doğru olduğuna dair bir örneği daha yaşadık.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Lech Poznan’ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan sonra bir gazetecinin Poznan Stadı’nın tribünlerindeki atmosferi sorması üzerine, Arda Turan’ın açıklaması gazeteciye ders oldu:

“Taraftara saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım. Dünyanın en iyi taraftarı onlar. Atletico Madrid’de de atmosfer inanılmazdı. Poznan taraftarına saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama dünyada çok daha iyi taraftarlar gördüm. Saygı duyuyorum ama ben Galatasaraylıyım.”

“Bu açıklamasından dolayı” kutlarım Arda Turan’ı...

Hem bir Galatasaraylı olarak hem de “spor da yazan” bir T.C. vatandaşı spor insanı olarak!..

Bir “olmak” daha...

Yukarıdaki bölümü okuyan okuyucularıma bir “olmak” ifadeli bölüm daha yazacağım...

“Fenerbahçe gibi bir rakibe sahip olmanın değerine ve ‘Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin, dostluğu da beraber yaşatarak’ asırlar boyu süreceğine inanan” bir spor insanıyım.

Beni “elimden tutarak, Babıali’deki “görev yaptığı” Fenerbahçe Dergisi bürosuna götürüp, ‘spor yazarlığına ilk adımlarımı attıran” rahmetli Necati Bilgiç dayıma da şükran doluyum.

“Sporun, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin değerinin, ‘ne olduğunun ve nasıl olması gerektiğinin’ ilk derslerini” verdiği için…

Nurlar içinde yatsın…

Osimhen, piyasa ve Galatasaray…

Spor sayfamızda okudum;

“Real Madrid ve PSG temsilcileri, Victor Osimhen’i Galatasaray-Liverpool maçında tribünden takip etmiş, iki kulübün de Nijeryalı süper yıldız için sezon sonunda resmî teklif yapması bekleniyormuş.

Dahası; “Osimhen’e 150 milyon avro verecek talipler varmış. Osimhen, Al-Hilal’in yıllık 50 milyon avroluk teklifini reddetmiş. Toplam 3 senelik 150 milyon avroluk kontratı elinin tersiyle itmiş.”

G.Saray yönetiminin, “Osimhen’in ‘G.Saray’da kalması sorununu çözmek için’ çok geç kaldığı” görülüyor. Ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını milyonlar merakla bekliyor!.. Çok açık ki, Galatasaray “Şampiyonlar Ligi’ni hedef yapmış ise” -ki, başkan Dursun Özbek öyle söyledi- hedefe Osimhen’siz” ulaşılamaz.

Peki Osimhen’i “Galatasaray’da tutacak parayı” ödeyebilir mi, ona bu para ödenirse, “öteki yıldızlar” kendilerine verilen ve verilecek olan paralarla tatmin olacaklar mı?

Anlaşılıyor ki, Galatasaray’a bir darphane gerekiyor!..

Şaka!..

Osimhen’e bir ağabey mesajı; İtalyanların ünlü bir sözü vardır “Roma’da ikinci olacağına Napoli’de birinci ol” derler…

Anlamı da şöyledir; “GÖZDEN KAYBOLMAMA: Çok büyük ve rekabetçi bir ortamda (Roma gibi) zirveye oynayıp ikinci kalmak yerine, daha mütevazı bir çevrede (Napoli veya küçük bir kasaba gibi) sözü gecen, tanınan ve en yetkili kişi olmayı öğütler.

