Türkiye Kupası’nda favori kim?..

Bu yazıyı yazmaya başladığımdan 8 saat sonra Türkiye Kupası’nın 64. organizasyonunda, Konyaspor-Fenerbahçe çeyrek final maçı başlamış olacak...

Bu turnuvanın şampiyonu, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda yer almaya ve 2025-26 Süper Kupa finalini oynamaya hak kazanıyor.

Yazımı yazmaya başlamadan son Fenerbahçe-Konyaspor maçlarına bir göz attım.

Son altı maçta Fenerbahçe’nin dört galibiyeti, Konyaspor’un bir galibiyeti var. Bir maç da 0-0 berabere bitmiş.

Fenerbahçe’nin kendi sahasında 7-1 ve 4-0’lık galibiyetleri var. Konyaspor’un galibiyeti ise 2-1’lik skorla.

Süper Kupa maçı, “bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı arasında” oynanır. 2006’dan beri bu isimle düzenlenen organizasyon, 2025 itibarıyla format değişerek “Lig şampiyonu, lig ikincisi, kupa şampiyonu ve kupa finalisti arasında” dörtlü final şeklinde de oynanabiliyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın (1966-1998) devamı olan ve 2025-26 sezonunda “yeni formatla ilk defa düzenlenen” Süper Kupa’nın “ilk sahibi” Galatasaray’ı 2-0 yenen Fenerbahçe oldu. Bugüne kadar Galatasaray 17 şampiyonluk 11 ikincilik, Beşiktaş 10 şampiyonluk 12 ikincilik, Fenerbahçe 10 şampiyonluk, 10 ikincilik, Trabzonspor 10 şampiyonluk 3 ikincilik kazanmış bulunuyor.

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda ise Galatasaray 19 defa bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 7 defa kupayı kazandı. Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor ikişer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor,

Akhisarspor ve Sivasspor da birer defa Türkiye Kupası’nın “şampiyonluğunu” kazandılar.

“Bu sezonun finalistleri hangi takımlar olabilir” sorusunun cevabında “4 Büyükler” denilebilir. Elbette bunların çeyrek finaldeki rakipleri Konyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Alanyaspor gibi Anadolu takımları “Ben de varım” diyebilirler.

Süper Lig’in bugüne kadar oynanan maçları ve puan cetveli gösteriyor ki, Türkiye Kupası maçlarında “Şu takım favori, kazanacaktır” tahmini yapan yorumcularımız mahcup olabilirler.

Spor Toto oynayanlar da çok dikkatli olmalı…

Elbette “bu tabloya bir hakemlerimizi eklemek” gerek. Onları Türkiye Kupası’nda “zor maçlar” bekliyor. Elbette “VAR” odasında oturanları da.

Kupa için yarışacak takımlara başarılar dilerim.

