Yeni sezon ve Galatasaray!

70 gün kaldı… Sonrasında stadyumların tribünleri dolmaya, gazetelerin son sayfaları, TV’lerin spor programları gene “futbol ile yatıp, futbol ile kalkmaya” başlayacak…

Trendyol 1. Lig 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026’de, bir hafta sonra 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde de Trendyol Süper Lig 2026-27 sezonuna “resmen ‘merhaba’ diyecek” ve Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig’de de ilk maçlar 5-6 Eylül haftasında oynanacak.

Ne var ki, “futbolda mücadele”, daha yeşil çimlere inmeden “masa başında” başladı; “transfer kapışmaları” büyük kulüplerin taraftarlarını gün geliyor mutlu edip, coşturuyor, kimi günlerde de üzüyor!..

Transfer kapışmasında gene Galatasaray ile Fenerbahçe “zirve” yapıyorlar; “avro bazında milyonlar” ile anılan yıldızlar, “hazırlık sürecini” bekliyor, taraftarları da bekletiyor…

“Hangi kulübünki ‘daha’ yıldız?..” sorusunun cevabı “hazırlık maçlarında” ortaya çıkacak.

Beşiktaş son yıllarda hem saha hem masa mücadelelerinde, Galatasaray’ın da Fenerbahçe’nin de arkasına düştü hem de “farkın açılmasını” önleyemeyerek…

Taraftar üzgün; “Bu geride kalmanın sonu nasıl gelecek?” sorusunun cevabını coşku ile verememek, üzüntünün başlıca sebebi…

Evet artık “neredeyse ‘3 Büyükler’ tabiri, sadece masalarda kalıyor.

Soru açık; “Sahalarda ‘1+1+1’ ayrışması yaşanmıyor mu?..”

Hatta, “Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ‘büyüklük ölçümü’ de” son yıllarda “gerek Edirne’den içeride gerek Edirne’den ötede ‘sorgulanır hâle’ gelmeye” başlamadı mı?..

Galatasaray Kulübü’nün 23 Mayıs’ta yapılan olağan genel kurulunda “yeniden sarı kırmızılı kulüpte üst üste üç, toplamda ise dördüncü kez başkan seçilen” Dursun Özbek “Büyük bir emanet aldıklarını” belirti.

Ve dedi ki; “2022’den beri benim başkanlığımda dört sene içinde yaptığımız işler, genel kurul tarafından beğenildi.

2026-2028 dönemi için de bu göreve layık görüldük. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapacağız. Ben, bugüne kadar Galatasaray camiasının bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum.”

Sarı kırmızılı taraftarlar, “Yaptıkları ortada olan bir Başkan’ın ‘yeni sezon için verdiği sözlerin’ gerçekleşmesi inancı içinde giriyorlar’ yeni sezona…”

Bu inançla tribünleri dolduracak olan taraftarın desteği de yeşil çimlerde koşturacak olan futbolcuların yanında olacak, ilk maçtan itibaren…

Bakalım Dursun Başkan, “şampiyon kadroyu” kimlerle takviye edecek; dahası, “büyük rakipler” transfer kapışmasında neler yapabilecek?..

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