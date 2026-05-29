Beşiktaş geç kalıyor!..

Şu ana kadar henüz hocasını belirleyemeyen, transferde yol alamayan Beşiktaş şampiyonluk yarışını yine kaçıracak gibi görünüyor…

TFF, yaptığı toplantıdan sonra, “2026-2027 sezonunun ve transfer dönemlerinin tarihlerini” resmen duyurdu.

Süper Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Transferde ilk dönem 22 Haziran-4 Eylül 2026, ikinci dönem ise 1 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2026-27 sezonunda “şampiyonluk için yarışacak takımlar” transfer süreçlerinde ne yapmalılar, neler yapıyorlar; spor sayfalarında okuyor, TV’lerin spor ekranlarında dinliyoruz; haberleriyle yorumlarıyla…

Açıkça görünüyor ki, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, “yönetimlerinin ‘kadrolarını ‘şampiyonluk yarışını yapacak, Avrupa kupalarında yukarılara doğru tırmanacak seviyede oyuncu transfer edileceğini” bekliyor ve inanıyorlar.

Son sezonlarda 3 Büyüklerden “şampiyonluk yarışını” Galatasaray ile Fenerbahçe’ye bırakmış görünen Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarı da bu sezonda takımlarını “şampiyonluk yarışına sokacak” teknik direktörü ve “transfer edilecek” futbolcuları heyecanla bekliyorlar.

Haklı olarak “Yeter artık silkinelim ve ‘büyük Beşiktaş’a dönelim’ diyerek” tepkilerini gösteriyorlar.

Ne var ki, “henüz” “heyecana cevap verecek” adımlar görülmedi ve sabırsızlık” artıyor.

Yönetimden gelen “Futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dâhilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” açıklaması, henüz sonuç vermedi ve “Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi” haberinin ötesine “henüz” geçilemedi.

Gazetelerde “Sergen Yalçın sonrası için düşünülen ve temasa geçilen birçok teknik direktörün isimleri” spor sayfalarında yer aldı ama “kesin sonuç” Kurban Bayramı sonrasında kaldı.

Spor sayfalarında “adı geçen” hoca adayları listesi kabarık:

Türk hocalar: Arda Turan, Nuri Şahin, İlhan Palut,

Yabancı hocalar: Lucescu, Kurbanov, Mancini, Glasner, İgor Tudor, Postecoglou, Toppmoller, Maresca, Amorim.

“Türk” hocalar bir tarafa “Yabancı” tercih edilirse, “gelecek, kadroyu ve oyuncularını tanıyacak, “eksikleri görecek ve tespit edecek” sonra da “kadro takviyesi transferler” başlayacak; her geçen gün “zaman” kısalıyor!..

Beşiktaş taraftarı “yeni kadroda, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ‘yabancı yıldızlarının ayarında futbolcular” bekliyor.

Elbette “kasa durumu ve transfer maliyeti” kadroya dahil edilecek futbolcuların kalite ve sayısını” tayin edecek.

Soru açık; “Alınacak oyuncular, taraftarı tatmin edecek mi?..”