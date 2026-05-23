Ne yapmalılar?

G.Saray’ın “üst üste şampiyonlukları, yıldızlarına yıldız eklemesi” ve futbolun “yurt içi” bütün rekorlarını kırması, “diğer” büyüklerin camialarına, taraftarlarına, “yönetimlerine ‘özel bir soru’ sorma hakkı” veriyor.

İşte o “özel” soru; “Biz neden Galatasaray’dan gerilerde kalıyoruz, nerede hata yapıyoruz?..”

O kulüplerin başkan ve yöneticileri “bu soruya ne cevap” verirler bilmem.

Ama “Ben” bir cevap yazayım; “Galatasaray’da ‘başarısız’ başkan ve yönetim gider, ‘başaracak’ ve başaran bir yönetim gelir!..”

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!..”

Bu maç, başka maç!..

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisiyle yapılan röportajda, sorulan bir soru üzerine “Galatasaray’ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk” demiş.

Bu arada “İcardi ile ilgili bir soru” sorulunca da sinirlenmiş ve “”Böyle bir şey olamaz! Bunu kim soruyor, taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez! Bu zaten spor düşüncesine aykırı. Kimsenin Galatasaray’dan bunu isteme haddi de olamaz! Bütün kulüplerde de böyledir” demiş.

Sayın Başkan demek ki, sadece “Galatasaray’ın maçlarını seyrederken” değil, bazen de “Galatasaray ile ilgili konuşurken” sinirleniyor ve “kendinizi” kaybediyorsunuz!..

Böyle olunca, “konuşma maçını” kim kazanıyor; “gazeteci!..”

Adres değişti ya sonuçlar?..

Yaz geldi, “yaz sporları gündemde olmalı…

Böyle düşünerek dün “Atletizm Federasyonu’nun internet sitesini” tıkladım.

Karşıma, Federasyonu’nun “adres değişikliği bildirimi” çıktı: “Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Bayraktar Plaza, D Blok Kat 1-3, Balgat Çankaya / Ankara”

Sonra da içerik başlıkları; Federasyon, İletişim, Mevzuat, Bakan, Başkan, Federasyon Yönetimi, Kurullar, Ana Statü, Tarihçe, Yönetim Kurulu, Tesislerimiz / Yarışmalar, Rekorlar, Anti Doping, Bilgi Bankası, Branşlar, Canlı Sonuçlar…

“Canlı Sonuçları” tıkladım; gençlik yarışmaları ve dağ koşuları ile sezon açılmış.

“Başarı ve rekor dolu” bir sezon dilerim…

Bu arada, Federasyon’umuzun basın ve iletişim bölümünün spor yazarları ile “internet üzerinden iletişim kurmasını” da…

Şimdiden teşekkürler!..

Şaka!..

Ömer Faruk Ünal “Koca bir sezon sona erdi, o kural hiç uygulanmadı” başlığı ile yazdı.

“Uygulanmayan” kural “Oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi engellemek için alınmış, artık “Taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniye, sakatlık ve oyuncu değişikliklerinde ise 1 dakika sınırı” uygulanacakmış. Bu kurallar, hakemlerin omuzundaki yükü daha da arttıracakmış.”

Ömer Faruk “habere noktayı koymuş; “Asıl mesele kuralların kâğıt üstünde kalıp kalmaması. Geçtiğimiz sezon ligimizde kaleci degajları için getirilen 8 saniye kuralı, kaleciler süreyi ikiye katlamasına rağmen bir defa bile uygulanmadı ve hiçbir hakem korner kararı vermedi.”

Ben şaşırmadım; sebebi de Ömer Faruk kardeşimin yazısında var; “Bu kurallar hakemlerin üzerindeki yükü daha da arttıracak.”

Hangi hakem, “kendisinin ve yardımcılarının yükünü arttıracak bir karar için” düdük çalsın ki?..