Galatasaray’ı yakalamak zorlaşıyor!..

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başkan ve yöneticileri, eğer silkinmez ve “gerekeni” yapmazsanız yarınlar geç olacak, hem de çok geç!

Kaç defadır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim; Galatasaray hem de “hızlı bir şekilde” arayı açıyor, Edirne’den içerde de ötede de…

Avrupa “kabul etmeye” başladı ki, Türk futbolunun şampiyon ve lideri, UEFA zirvelerine “istikrarlı bir yükseliş ile” damga vuracak hâle geldi.

Bu tablo, “Dünya futbolunun transfer piyasalarında Galatasaray’a oyuncu seçme ve alma kapısının açıldığını da gösteriyor.

Alanyaspor maçından sonra Okan Buruk Hoca’nın açıklaması da “hedefi” gösteriyor: “Avrupa’da son 16’ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Bu dönemi totalde bir yıldız olarak tamamlamak istiyoruz. Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray’a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk bence inanılmaz. Galatasaray’da olmanın değerini çok iyi biliyorum. Burada çok önemli bir iş çıkarıyoruz. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa’da çok önemli yerlere geldi. İnşallah seneye beşinci şampiyonluğa diyelim.”

Elbette bu “taraftarı, camiayı coşturan ve mutlu eden tablonun “yöneticiler bölümündeki imzacılarının başında” Dursun Başkan var. Doğrusu, Dursun Başkan, “göreve ikinci gelişinde “futbolda büyük bir hedefe yönelen” büyük bir kulübün futbol takımının yönetilmesinde, ilk dönemdeki hatalarından tümüyle arınmış olduğunu” gösterdi.

Ve de… Galatasaray tarihinin, “Tarih Yazan Başkanlar” bölümüne adını yazdırıyor.

Evet, “Hedef 5’inci şampiyonluk” diyor ama ardından da “Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa’da çok önemli yerlere geldi” sözü var.

Bu ne demek; “Türkiye yetmez, Avrupa’da da başarı gerek ve hedef!..”

Bu gereğin ve hedefin kapısının açılması için, “hedefe varılmayı sağlayacak ilk adım; transfer piyasasından “yeterli ve gerekli” transferlerin yapılması… Gelecek ay gelmek üzere… Yurt içinden ve yurt dışından, defansa da ora sahaya da hücum hattına da transfer yapılmalı…

Ve de Şampiyonluk sezonunda “kupaya ulaşılmasında baş rolü oynayanlar” kadroda muhafaza edilmeli…

Hele ki, “Gidiyor” haberleri yapılan İcardi, “hak ettiği ve istediği talep karşılanarak”, mutlaka kadroda tutulmalı…

Geçen sezonun başında “küsmüş” bir İcardi vardı, yeni sezonda “gerçek” ve “kaptan” İcardi olacak.

Osimhen ile beraber, yapacakları büyük ve çok işler var. Onun gibi dünyada “kaç santrfor ve golcü” var; “Gitsin” diyen Galatasaraylıların “gerçek” Galatasaraylı olduklarından şüphe ediyorum.

Son birkaç gündür, “kalacağı ile ilgili” haberleri duymak, sarı kırmızıya gönül vermiş bir T.C. vatandaşı olmaktan öteye, “sporun birçok branşını, bu arada futbolu ve yıldızlarını da seyretmeye tutkun” bir spor insanı olarak beni mutlu ediyor.

İcardi’ye de Galatasaray’a da hayırlı olsun!..

