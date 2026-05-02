Tarih yazmak istiyor!

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, “tarihe geçecek bir performansı” yakalamak üzere… Üç hafta içinde Fatih Terim’in “4 sezon üst üste şampiyonluk” rekoruna ortak olacak ve gelecek sezona da “rekoru kırma hedefi” ile başlayacak.

Sarı kırmızılılar, bugün Samsun deplasmanında. Haftaya kendi sahasında Antalyaspor’u misafir edecek. Süper Lig’in son maçında da İstanbul’da Kasımpaşa’ya misafir olacak.

Takipçileri Fenerbahçe ile 7 puan, Trabzonspor ile 9 puan farkı var…

Evinde Fenerbahçe’yi 3-0 ile yenerek üst üste 4. şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha atan Galatasaray, Okan Buruk’tan önce 13. sırada bitirdiği sezonun ardından bambaşka bir üstünlük ortaya koyuyor.

Ligde “13’üncü bitirilen” 2021-2022 sezonunun ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan sarı kırmızılı takım, sonrasındaki 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini önde göğüsledi.

Sarı-Kırmızılılar, kalan haftalarda çok büyük bir hata yapmaması durumunda üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray, bunu başarması durumunda kendisine ait 1996-2000 arasındaki 4 sezon üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak.

Okan Buruk, Galatasaray’da “futbolcu olarak Fatih Terim’in hocalığında oynadığı dönemde yaşadığı 4 sezonluk şampiyonluk serisini” teknik adam olarak da yaşamayı amaçlıyor. Aslan’ın altyapısından yetişen Buruk, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 sezonuyla başlayıp 1999-2000 sezonuyla tamamlanan 4 sezonluk şampiyonluk serisinde futbolcu olarak görev yaptı. 2022’de “futbolcu olarak unutulmazları arasına girdiği” takıma teknik direktör olan Buruk, 4. şampiyonluk kupasının bir kulpunu yakalamış durumda…

O yıldızlarla başladı

Okan Buruk, tarihinin en kötü sezonunun ardından başına geçtiği Galatasaray’ı “yeniden” zirvelere taşıdı.

Büyük bir travma yaşayan kadroya İcardi, Torreira, Mertens, Oliveira ve Abdülkerim gibi sonraki yıllara da damga vuracak önemli oyuncular transfer edildi. Sarı kırmızılı ekip, Buruk yönetimindeki ilk sezonunu en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamladı.

İkinci sezonda rekor puanla şampiyonluk kazanıldı. Şampiyon kadrosunu Sanchez, Kerem Demirbay, Zaha, Ziyech gibi yıldızlarla güçlendiren Aslan, yine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi. Galatasaray, 20 takımla oynanan sezonda 102 puan toplayıp Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak “gene” mutlu sona ulaştı.

Mourinho ve Tedesco’yu yendi

Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğunu da açık ara puan farkıyla elde eden sarı kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda yine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarıştı. Başarılı kadrosuna Osimhen, Sara, Sallai, Lemina ve Eren gibi oyuncuları kattı. İyi bir sezon geçiren Cimbom sezonu 95 puanla ilk sırada bitirdi. Sarı lacivertliler ise şampiyonun 11 puan gerisinde 84 puanla ikinci oldu.

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran göreve Domenico Tedesco’yu getirse de Galatasaray’ı geçmeyi “gene” başaramadı ve Tedesco ile de yollar ayrıldı.

İlk resmî 5. yıldız

Galatasaray, Okan Hoca ile üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı kırmızılılar, bu şampiyonlukla Türkiye’de formasına “5. yıldızı takma hakkı elde eden” ilk takım ünvanını aldı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yaşadığı başarılarla “büyük rakipleriyle şampiyonluk sayısındaki farkı” açmaya devam ediyor.

Kolay kapanmayacak fark!..

Son 30 yılda yaklaşık 2 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Galatasaray, 25 kez mutlu sona ulaştı ve en fazla kupa kaldıran takım konumunda. Üst üste 4’üncü şampiyonluk yolunda büyük avantajı olan Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk sayısını 26’ya çıkaracak ve “6’ncı yıldızı takmaya” talip olacak.

Dahası, bu sezon da ligi kazanırsa, Fenerbahçe’ye 7, Beşiktaş’a 10, Trabzonspor’a ise 19 şampiyonluk farkı atacak.

Öcal Uluç'un önceki yazıları...