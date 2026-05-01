Fenerbahçe’de değişim süreci…

Şampiyonluk yarışı sürerken, “Galatasaray’ın takipçisi olan” Fenerbahçe’de de “değişim süreci” yaşanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 3 – 0’lık Galatasaay mağlubiyetinden sonra, Can Bartu Tesisleri'nde futbolculara yaptığı konuşmada, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik” dedi…

40 yaşındaki Domenico Tedesco da “Görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik bir gelişme olduğunu” belirterek, üzüntüsünü "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir defa daha gösterdi. Göreve başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum” ifadesiyle açıkladı.

Sadettin Saran göreve geldiğinde, “Todesco ‘başka bir hoca ile çalışma hakkını Saran’a vermek için’ ayrılabileceğini” söylediğinde. Başkan “Görevine devam et” demişti…

“3 – 0’lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra “Todesco’ya yol vermek” Galatasaraylılara “3 -0’lık galibiyetten ‘çok daha fazla’ övünme fırsatı” verdi; “Biz Fenerbahçe’ye ‘hem de ligin ortasında’ hoca bile değiştirtiriz” dedirtti.

Çok ünlü ve yayılmış bir “3 mektup” anekdotu vardır.

“Bir şirkette CEO değişimi olmuş. Eski CEO, çekmeceye üç mektup bırakmış ve yeni gelen CEO'ya ‘İşler kötü giderse tek tek bunları aç’ demiş. İlerleyen zamanlarda işler kötü gitmeye başlamış. CEO'nun aklına mektuplar gelmiş. İlk mektubu açmış. Mektupta "geçmişi suçla" yazıyormuş. Buna istinaden geçmişi suçlamış, ‘Enkaz devraldım, geçmişte şöyle böyle hatalar, yanlışlar yapmışlar’ diyerek” zaman kazanmış. İşler yeniden kötüye gitmeye devam edince İkinci mektubu da açmış; mektupta "çevrendekileri suçla" yazıyormuş. CEO “Çevrem iyi çalışmıyor” demeye başlamış ve yine süre kazanmış. Ne var ki, işler daha da kötüye gitmiş ve “çaresizlik içinde” üçüncü mektubu da açmış. Mektuptaki yazıyı okumuş; “Sen de üç mektup yaz.”

Saran, 3 mektup yazmak ve bırakmak yerine, “6 – 7 haziranda ‘seçimli’ olağanüstü genel kurul kararı” aldı ve “Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yeniden aday olmayacak” Başkan’ın açıklaması ile beraber “başkanlığa talip olanlar” da ortaya çıkmaya başladı; ilk isimler Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar” oldu.

Başkanlıktaki bu “değişim” sürecinin “Futbol ve Salon sporları takımlarına ne derece etki edeceğini” yaşayıp göreceğiz.

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da “umutla” bekliyor!..

