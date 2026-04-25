Yılın Sporcusu; Rıza Kayaalp!..

Nihayet güreşte ülkemize “özlediğimiz” bir Avrupa şampiyonluğu geldi.

130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta yapılan 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Macar Attila Vitek'i mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu oldu ve de “13'üncü altın madalyasını kazanarak” Rusların ünlü şampiyonu Aleksandr Karelin’in de rekorunu kırdı.

Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989’da babaları işçi olan 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Onun için “Ülkemizde 2026 yılının sporcusu” derken, “gerçeği ifade ediyoruz” ve kutluyoruz; Sezar’ın hakkı Sezar’a!..

5 kez dünya (2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022) ve 13 kez Avrupa (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026) olan büyük şampiyonumuzdan, şimdi “Olimpiyat altın madalyası bekliyoruz!..”

Yarın gece “büyük” gece!..

Mart ayının sonlarına doğru Galatasaraylılar başta çoğunluğun “Galatasaray şampi…” diye tahmin yürüttüğü, yorumlar yaptığı günlerdi.

O günlerde, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran da “Şampiyonluk yarışındayız” diyerek, “ümitli olduğunu” ifade ediyordu.

Ben de, “10 Nisan’da Galatasaray ikram eder mi?” başlığı ile “Bekleyelim kendi evinde oynayacağı 26 Nisan’daki ‘derbi’ maçını. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenemezse, sarı kırmızılı taraftarlar artık ‘Şampiyonuz’ diyebilirler” diye yazmıştım.

Fenerbahçe’nin “şampiyon olamadan geçirdiği” 11 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Trabzonspor ile Başakşehir 1’er şampiyonluk kupası almışlardı.

12’nci sezonda Fenerbahçe’nin “şampiyonluk özlemi” bitecek miydi?..” İşte “Süper Lig’de finişe geçilen o gün” geldi… Yarın gece saat 20.00’de Galatasaray, Fenerbahçe’yi misafir ediyor.

Ya Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürecek ya da Galatasaraylılar gönül rahatlığı ile “Galatasaray şampiy…” diyecek…

Kim şanslı?..

G.Saray - Fenerbahçe karşılaşmasının sonucu konusundaki tahminimi soruyor dostlar.

Nisan başında olsa, hiç düşünmeden “Galatasaray” derdim. Ama bugün…

O günden bu yana Fenerbahçe “futbolunu yükseltirken”, G.Saray futbolu “epeyce” geriledi.

Özet; Galatasaray’ın, “kendi sahasında da olsa” Fenerbahçe’yi yenmesi zor; “beraberlik” iyi sonuç, onlar için…

Şaka

Neden?..

Yazımın “Kim Şanslı” başlıklı bölümünde “Nisan başında olsa, hiç düşünmeden ‘Galatasaray’ derdim. Ama bugün… O günden bu yana Fenerbahçe ‘futbolunu yükseltirken’, Galatasaray futbolu ‘epeyce’ geriledi” dedim.

Evet “geriledi”, sorumlusu da ne yazık ki, Okan Buruk hocamız.

Kendisini isteyen Avrupa kulüplerinin başkan ve yöneticilerine “Ben her türlü sistemi, her türlü taktiği, her türlü rotasyonla takımıma oynatırım” gösterisi yapıyor, bir süredir, sanki…

“Oturmuş” 11’ini” 11’i “değiştir de, değiştir!..”

“Sahadaki oyunun nasıl değiştiği” de ortada!..

Öcal Uluç'un önceki yazıları...