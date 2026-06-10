Kışkırtma ve Tahrik; Suç ve Ceza!

Kerem Aktürkoğlu, kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı. Millî futbolcunun yalnızca fotoğraf çektirmeyi tercih ettiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren A Millî Futbol Takımı’nda, millî oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun taraftarlarla bir araya geldiği organizasyondaki hareketi spor kamuoyumuzun gündemine oturdu.

Ay yıldızlıların Venezuela ile oynadığı hazırlık müsabakası öncesinde, kamp yapılan otelde taraftarlarla buluşma etkinliği düzenlendi. ABD’de yaşayan Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, millî futbolcular destek turları kapsamında taraftarlarla yakından ilgilendi. Etkinlik sırasında Kerem Aktürkoğlu, kendisine imza atması için uzatılan bir Galatasaray formasını geri çevirdi. Geçmişte Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, taraftarın imza talebini kabul etmezken, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirme isteğini ise geri çevirmedi. Aktürkoğlu’nun formayı imzalamaktan kaçınması, sosyal medya platformlarında ve futbolseverler arasında yoğun şekilde yankı uyandırdı ve tartışma konusu oldu.

Galatasaraylılar, “Galatasaray formasını imzalamaması” konusunda “tepki gösterdiler.

Aslında ortada “kurgulanmış bir ‘provokasyon’ olduğunu” düşünen ve “imzayı esirgeyerek ‘birlikte’ fotoğraf çektiren” Kerem’i alkışlarım.

Türkçe sözlüklerinde, “Provokasyon” sözü için karşılık şöyledir; “Bir kişiyi veya topluluğu kışkırtarak öfkelendirmek, planlanan amacından saptırmak veya tepki vermesini sağlayarak kontrolsüz bir eyleme yönlendirmek anlamına gelir. Dilimize Fransızcadan geçmiş olup, ‘kışkırtma’ ve ‘tahrik’ ile eş anlamlıdır.”

“Kışkırtma ve Tahrik” bu iki sözcük de futbolcularımızı “nelerin rahatsız ettiğini” ve “nasıl ettiğini” ortaya koyan şifrelerdir!..

Özellikle spor medyamızın “bu tür provokasyon oyunları ile” ilişkilerini kesmeleri, “spor ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını” ortaya koyacaktır!..

Spor müsabakalarında “gerek yöneticilerden gerek medyadan gelecek kışkırtma ve tahrik; taraftar kitlelerini kutuplaştıran, toplumsal huzuru tehdit eden eylemler” olarak, kamu barışını bozma potansiyeli taşımaktadır.

Bu durum da “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu (TCK)” kapsamında ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.

Bu yaptırımlarda hem “para”, hem “hapis” söz konusudur!..

Yazıma son noktayı koyarken, bir sorum da olacak; “Adalet, içişleri ve spor bakanlarımız bu tabloya nasıl bakıyorlar, acaba?..”

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