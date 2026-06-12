Siyah beyazlılar sonunda yeni hocasını buldu. Kartal, bundan sonra transferde doğru adımlar atmalı…

Evet, yeni sezonun açılışı öncesi biraz geç kalan (Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026’da başlıyor) Beşiktaş “nihayet” yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu Vincenzo İtaliano ile sözleşme imzalandı.

İtalyan hocayı Vikipedi Ansiklopedisi şöyle tanıtıyor:

“Profesyonel kariyerine Trapani'de başlayan İtaliano, merkez orta saha pozisyonunda oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Hellas Verona'da geçirdi ve burada 200'den fazla resmî maça çıkarak hem Serie A hem de Serie B'de uzun yıllar mücadele etti. Daha sonra Chievo, Genoa, Padova ve Perugia'da forma giydi; Verona ve Chievo ile Serie B şampiyonlukları yaşadı. 2014 yılında Lumezzane takımında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Futbolculuk kariyeri boyunca Italiano, yüksek pas yüzdesi ve uzaktan sert şutlarıyla tanındı.

Antrenörlük kariyerine alt liglerde başlayan İtaliano, 2017-18 sezonunda Serie D ekibi Arzignano'yu Serie C'ye çıkartarak ilk antrenörlük başarısını yakaladı. Sonraki sezonda Serie C ekibi Trapani'nin başına geçti ve takımı play-off finalleri sonucunda Serie B'ye taşıdı. Yükselişini sürdürerek 2019-20 sezonunda Spezia'yı kulüp tarihinde ilk kez Serie A'ya çıkartarak büyük bir çıkış yakaladı, ertesi sezon da takımı kümede tuttu. 2021'de Fiorentina'nın başına geçtikten sonra, takımıyla üst üste iki kez UEFA Konferans Ligi finaline ulaşma başarısı gösterdi. 2024 yılında Bologna'nın başına geçen İtaliano, kulübe 51 yıl sonra Coppa İtalia şampiyonluğu kazandırdı. Ayrıca takıma UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynattı.”

Görülüyor ki, teknik adamın “Futbolculuk kariyeri de, hocalık kariyeri de kalite bakımından dolgun ve başarılarla doluydu…”

Vincenzo İtaliano’nun Beşiktaş’a gelme sürecinde “Hocanın ‘yalnız gelmeyeceği’ kriteri” de vardı; “Gelirken, kadroda eksik gördüğüm yerler ‘Benim seçeceğim oyunlar’ ile takviye edilmeli” diyordu.

Ve ilk adım için de “Dusan Vlahovic” adını masaya koymuştu.

Vlahovic, 18 yaşında Fiorentina’da ilk resmî maçına 28 Eylül 2018 tarihinde çıkmıştı.13 Mart 2021’de Benevento maçında ilk yarıda üç gol atma başarısı göstermiş, 18 Aralık 2019'da bir Serie A sezonundaki 33. golünü atarak Cristiano Ronaldo'nun 2020'deki sezon gol rekoruna ortak olmuştu. 28 Ocak 2022 tarihinde de 81,6 milyon avro transfer ücretiyle Juventus formasını giymişti.

Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarı süreci heyecan ve merakla izliyor…

“Başarılı olması “dileklerimle hoş geldi, sefa geldi!..