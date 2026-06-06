İstikrar mı, değişim mi?

Fenerbahçe’nin “olağanüstü ‘seçimli’ iki günlük genel kurul toplantısı” bugün başlıyor, yarın sona erecek.

Başkanlık için başkan Sadettin Saran aday olmadı, eski başkanlardan 1998-2018 yılları arasında kulüpte 20 yıl kesintisiz başkanlık yapan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Ali Koç döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan, “Türkiye ve Avrupa iş dünyasında tanınan” Hakan Safi yarışacak.

Başkan adayları, “şampiyonluk, kupalar ve yeni tesisler” başta bol bol vaatlerde bulundular.

“İstikrar” isteyenler Aziz Yıldırım’a, “değişim, yeni vizyon ve yönetimde yeni nesil” taraftarları da Hakan Safi için oy verecekler.

Genel kurulda “Kulüp üyeliğinden çıkarılan” Samet Demir, Erdem Atay ve Kâmil Mehmet Bilge’nin ihraç kararları görüşülecek, ihraçların onayı ya da kaldırılması” oylanacak. Tarkan İsmet Göncü’nün üyelik talebinin reddine dair karar da genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Bu kararların görüşülmesi sırasında, “gerilim” yaşanabilir.

Milyonlarca taraftar ve binlerce üye “yeni başkanın kim olacağını” merak ve heyecanla bekliyor.

Seçilenin, Fenerbahçe’ye ve sporumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Tercihim hangisi?

Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’yi yeniden şampiyonlukla kucaklaştırma” vaadini vererek, “Tarihsel 120. yılına güçlü bir girişle camiayı yeniden birleştireceğim” diyerek adaylığını açıkladı.

Hakan Safi ise “Değişim, yeni vizyon ve yönetimde yeni bir nesil” sloganıyla adaylığını ilan etti. “Para sorununun sıkıntı olmadan çözüleceği” vadini yaparken de inandırıcı idi.

Okuyucularım bilirler, “gönlüm sarı kırmızıdan yana” bir gazeteciyim, spor da yazarım.

Spor yazan bir gazeteci olarak, “Hakan Safi’nin başkanlığını”, gönlü Galatasaray’dan yana bir spor yazanı olarak “Aziz Yıldırım’ın başkanlığını” tercih ettiğimi de soranlara söylüyorum.

“Neden” sorusuna cevap vermiyor; “Anlayan anlar” diyorum.

Çok ısrar edenler için de “Merak ve Kaygı” kelimelerini heceliyorum.

Transfer ayında da Süper Lig başladıktan sonra da “eğer seçilirse, ‘Hakan Safi’ adını” gazete manşetlerinde çok görecek, TV yayınlarında çok duyacağız.

Galatasaray ve Beşiktaş başkanları ile TFF Başkanı’na “hazırlıklı olmalarını” tavsiye ederim.

Dahası da var; “Seçilirse, ‘şampiyonluklar için Fenerbahçe’nin sadece futboluna değil, ‘salon sporlarına da el atacak’ bir başkan” geliyor.

Hocalara ders!

İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Fenerbahçe eski teknik direktörü” Jose Mourinho’nun, “Galatasaray yönetiminin 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşı açtığı 1.907.000 TL’lik manevi tazminat davasını” reddetti. Mahkeme, “Galatasaray’ın açıklamalarını, kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, ‘Mourinho’nun başlattığı tartışmaya verilen’ bir cevap” olarak değerlendirdi.

Mahkemenin kararı, “eleştirilere dayanamayan” hocalara örnek olmalı!..

Şaka

Yapay zekânın “ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek” 2026 FIFA Dünya Kupası’na projeksiyonuna göre; “Turnuvanın en dengeli takımı Türkiye” imiş.

24 yıllık bir aradan sonra turnuvaya katılan ay yıldızlı takımımız ilk maçta Avustralya’yı yenerse, ABD ile oynayacağımız son karşılaşma “liderlik maçı” olabilecek. Algoritma “Türki’ye yüzde 84,2 gruptan çıkar” diyor.

Acaba, millî takımımızın yöneticileri, hocaları ve futbolcuları ne diyor?..

Bir futbol muhabiri meslektaşımız “onlara sorsa” da öğrensek!..

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