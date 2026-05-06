Edirne’den öteye gidebilmek!..

Süper Lig’in son iki haftasına girilirken, Galatasaray’ın şampiyonluğu kesinleşmiş gibi.

Bu son iki haftada 74 puanlı Galatasaray önce kendi sahasında “29 puanla 15’inci sırada olan” Antalyaspor ile oynayacak, son hafta da “32 puanlı 13’üncü” Kasımpaşa’ya misafir olacak.

70 puanlı Fenerbahçe ise önce “40 puanla 9’uncu sırada olan” Konyaspor’a gidecek. Son maçını “29 puanlı 14’üncü sırada olan” Eyüpspor ile oynayacak.

İki şampiyon adayını 66 puanla izleyen Trabzonspor ise geçen hafta Göztepe ile 1-1 berabere kalınca, şampiyonluk yarışından düştü.

Avrupa Kupalarına katılma bakımından “şampiyonluk” elbette önemli.

UEFA’nın katılım listesine baktığımızda, “2026-2027 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 takım ve UEFA Konferans Ligi’nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecek.”

İşte UEFA listesi:

Süper Lig’i 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasından, 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan, Türkiye Kupası şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan, Süper Lig’i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan, Süper Lig’i 4. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılır.

Play-off turlarından başlamak, “sezonu erken açmak” demektir ki, bu ‘yorucu’ bir sezonun geçeceğini ortaya koyar…

“Transfer ayında yapılacak transferlerin de, ‘bu turnuvaya hazırlık sürecine’ yetiştirilmesi” zorunluluğunu da ortaya çıkarır.

Süper Lig şampiyonluk istatistiklerinde “açık ara önde olan” Galatasaray’ın artık “Avrupa’da da kendini göstermesi” gerekiyor.

Edirne’den öte kazanılan “2000’li yılların UEFA Ligi şampiyonluğu ve Real Madrid’i yenerek kazanılan ‘Süper Kupa’dan başka” bir başarıyı getiremedik futbolda…

Hem de “dolar ve avro” bazında transfer piyasalarında “onca milyonlar” dökmemize rağmen…

Yerli ve yabancı iyi hocalarımız var… Avrupalı yıldızlarla takviyeli kadrolarımız, 11’lerimiz var…

Neden “Edirne’den öte” başarılı olamıyor ve ‘Üç Büyükler rekabetine, Trabzonpor da katıldı’ diye sevinirken, “Beşiktaş’ı bile ‘düşürüş’ süreci” yaşıyoruz?..

Neden basketbolda, voleybolda, kadınlarımız, erkeklerimiz “Edirne ötesinden güzel haberler getirirken”, futbolumuz “yurt içi mücadelelerin ötesinden kutlanacak haberler” getiremiyor?..

Ve de, Futbol Federasyonumuz “bu sorunu çözecek” adımların atılmasını neden sağlayamıyor; cevabını aramamız gereken asıl soru da bu değil mi?..

Öcal Uluç'un önceki yazıları...