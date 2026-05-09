Bu gece mi, haftaya mı?

Süper Lig’in son iki haftasına giriyoruz.

Şampiyonluk yarışmasının iddialılarının durumları oynanan son iki üç haftanın sonuçları ile “belirlenir” gibi oldu

66 puanlı Trabzonspor ile 59 puanlı Beşiktaş’ın “şampiyonluk şansı” kalmadı.

70 puanlı Fenerbahçe ise son iki maçını kazanır, lider 74 puanlı Galatasaray da son iki maçını kaybederse, şampiyon olur.

Puan beraberliği hâlinde “averajlar” Galatasaray lehine…

Galatasaray bugün başlayacak “son iki haftada” bu gece kendi sahasında Antalyaspor’u misafir edecek, ligin son haftasında da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe ise bu hafta Konyaspor ile deplasmanda, son haftada da kendi sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

Ve de sarı lacivertli futbolcular, “iki maçlarında alacakları 6 puana ilaveten” Galatasaray’ın “kendilerine yetecek kadar puan kaybetmesini” bekleyecekler.

TARAFTAR “BU GECE” DİYOR!

Geçen hafta “Samsun deplasmanına, ‘galip gelerek’ şampiyonluğunu ilan etmek isteği ile giden” ama “1-4’lük” acı bir mağlubiyetle İstanbul’a dönen G.Saray, bu gece “kendi sahasında alacağı galibiyet” ile şampiyonluğunu ilan edebilecek mi?...

Sarı kırmızı formalı futbolcular, bu defa sarı kırmızılı taraftarların “Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’ndaki “şampiyonluğu kutlama hazırlıklarının” hakkını verebilecekler mi?

Yoksa “şampiyon” Süper Lig’in son haftasında mı belli olacak?..

BÜYÜKLER BÖLÜNMESİN…

Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, zirvedeki puan durumu “bir büyük için” acı…

Beşiktaş; 74 puanlı Galatasaray, 70 puanlı Fenerbahçe ve 66 puanlı Trabzonspor’un ardından “ancak 59 puan toplayarak” dördüncü sırada…

Galatasaray ile 15 puan farkı var “+5 galibiyet” eder.

Beşiktaş’taki krizin ardından, Trabzonspor’un bu durumu da hatta Galatasaray-Fenerbahçe taraftarlarını bile üzmekte...

Türk futbolunu “Edirne’den öteye zirvelere taşıyacak olan” rekabet, sadece “iki takım arasında” kalmamalı…

Adanaların, Gazianteplerin, Kocaelilerin “bu rekabete katılmaları” beklenirken, Beşiktaş ve Trabzonspor’daki duraksama neden?..

Yazıp geliyorum; Türkiye Futbol Federasyonu, “başkanlar seviyesinde” durumu çözecek adımlar atmalı…

ŞAKA

Shakhtar Donetsk’te “Avrupa zirvelerini hedefleyen” Arda Turan’a spor yazarı meslektaşlarımız sormaya devam ediyorlar; “Galatasaray ile ilişki konusunda iddialar var, doğru mu?..”

Cevap, “bu soruları defalarca sormaktan usanmayanlar” için acı verici; “Shakhtar Donetsk’te büyük hayallerim var. Benim için sorduğunuz konuda konuşmak pek rahat değil, çünkü ben Galatasaray’ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum.”

Alkışlarımla Arda kardeş, büyük hocalığının yanı büyük insanlığını da koyuyorsun!...

