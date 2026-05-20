Siyasete taviz yok!

Yıllar önce “büyük tepkiler sonucu, ‘siyasetin spora müdahalesini önleyen adımlar’ atılmıştı”; bugün “yeniden sahneye konulması” isteniyor.

Ve de “takımları şampiyonluk yarışını kaybetmiş kulüpleri tutan yazarçizerler ile, takımları küme düşen kulüplerin taraftarı yazarçizerler” de, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na, “Süper Lig’i tescil etme” baskısı yapma yarışına girişiyor.

“Siyasetin baskısı ile ‘istenen yapılırsa’, UEFA ve FIFA’lar ne yapar” onu hiç düşünen, hesaplayan yok!..

Meslektaşımız Sinan Burhan TV 100’deki canlı yayınında diyor ki; “Artık ligler sona erdi. Galatasaray şampiyon oldu ve düşenler var. Liglerin tescil edilmemesi lazım. Neden? Sayın Devlet Bahçeli’nin bir ifadesi var. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a da ifade etmiş. Süper Lig, 21 kulüp olarak yola devam edilsin, düşme olmasın. Bu kadar şike, bahis... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nda da bu durumu ifade etmiş. ‘Kardeşim bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda üç takımın ligden düşmemesi lazım’ demiş. Bu yıl için! Art arda bombaları söylüyoruz. Şampiyonluk değil, küme düşmeyle ilgili. 18 takımın yeni sezonda 21 takım olarak devam etmesini istiyor. Devlet Bey’in önerisi bu’ ifadelerini kullandı.”

Dahası var; “milyonlarca taraftarı olan” Galatasaray’ın “şampiyonluğunun tescil edilmemesine koyacağı tepki” de düşünülerek “Galatasaray şampiyon olsun, ama düşen takımlar düşürülmesin, alt ligden gelecek üç takımla birlikte, yeni sezonda Süper Lig 21 takımla oynansın” önerisini yapanlar da var.

Dahanın da dahası var; bu konuda moderatör Erdoğan Aktaş’ın “Devlet Bey, tabii bir hakkaniyeti yerine getirme amacıyla ‘Mağdur olanlar olmasın’ diyor, kabul. O zaman şampiyonluk da tartışılır” sözleri üzerine Burhan, “O da ayrı bir mesela” karşılını veriyor.

Bitmedi; 40 hafta sürecek bir lig, millî maçlar, takımların hazırlık sürecinde; “21 takım” önerisini yapanlar arasında “futbolcular ne zaman dinlenecek ne zaman aileleri ile beraber olabilecek, ‘yabancılar’ ne zaman ülkelerine gidebilecek” ve de “transfer için” ne kadar zaman kalacak; “bunları” düşünen yok.

Neyse ki, İbrahim Hacıosmanoğlu Başkan, “lafın uzamasına imkân vermeden” kestirip attı; “Böyle bir düşüncemiz yok, yapılmayacak.”

“Siyasetin, spora karışmasına” izin vermeyerek, “Futbolumuzun süreci ve sonucu belli olmayan bir maceraya sürüklenmesinin önünü kesen” Başkan’ımızı kutlarım!..

