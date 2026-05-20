Kocaeli’de gerçekleştirilen “Bir Gençlik Şöleni” hakkında herkes attı tuttu.

Minik ayrıntılara takılıp kaybolanlar mı dersiniz, hakikati ıskalayanlar mı dersiniz, kıskançlıktan nutku tutulanlar mı dersiniz, kasıtlı eleştiri yapanlar mı dersiniz! Hepsinden düzinelerce yorum dinledik, okuduk...

Ancak one minute!

Kocaeli’de yaşayan bir şehir sakini olarak o gün bendeniz de hem A protokolün hem de gençlerin arasında bulundum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılanmasından uğurlanmasına kadar programın her safhasında bu muhteşem şöleni gözlemleme imkânım oldu.

Öncelikle Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen ‘Bir Gençlik Şöleni’ 100 bini aşkın katılımcısıyla lojistik, sosyolojik ve ideolojik bir başarı hikâyesidir demek mecburiyetindeyim. Aksi, hakikati incitir nitekim.

AK Parti Gençlik Kolları o gün Kocaeli’de gerçekten destan yazdı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş kardeşimin gayretine, samimiyetine ve halis niyetine bizzat tanık oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile günlerce sahada çalıştıklarını gördüm.

Bu ülkenin gençliği ortak bir ideal, coşku ve gelecek vizyonu etrafında ne zaman kenetlense, malum çevrelerin koro hâlinde yükselen eleştiri sesleri beraberinde yükseliyor! Hadi bunları geçtik, adı üstünde muhalif! Ya bizim içerideki muhaliflerimiz? Onların derdi ne ola?

Kocaeli Stadyumu’nda 81 ilden, 922 ilçeden gelen 100 bini aşkın gencimizin katılımıyla gerçekleştirilen devasa ‘Bir Gençlik Şöleni’ ideolojik hazımsızlığın ve elitist kıskançlığın hedefi olsa da analitik veriler ve sahadaki somut gerçekler, bu kategorik karalama kampanyalarını bütünüyle çürütecek güçte.

Klavye başında ahkâm kesenlerin, sahadaki muazzam operasyonel kusursuzluğu görmezden gelmesi hakkaniyetli ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir elbette. Bizim muhalif koro, organizasyonun büyüklüğü karşısında ilk olarak "bütçe" ve "sanatçı seçimi" üzerinden popülist bir yıpratma stratejisine sarıldı. Bizim mahallenin muhalifleri de sunucuya kafayı takmaz mı?

Şölende sahne alan Sefo, Merve Özbey, Uğur Işılak ve DJ Burak Yeter gibi isimler, gençliğin farklı müzikal eğilimlerini ve geniş kültürel yelpazesini yansıtan çoğulcu bir vizyonla seçilmişti. Bu tercih, gençliği tek tipleştirmeyen, aksine tüm renkleriyle kucaklayan kapsayıcı bir aklın vizyonuydu.

Mesela hiç kimselerin yorumlamadığı belki de görmezden geldiği oldukça önemli bir detay daha vardı. Şölende sahne alan “Ay Yola” grubu küresel müzik listelerini altüst etmiş, Türk dünyasının kadim Başkurt ezgilerini modern elektronik altyapılarla dünyaya duyuran uluslararası bir etno-pop fenomenidir. Ay Yola ile Türk dünyası vurgusu da yapılarak gençliğin bütün eğilimleri aynı potada buluşturulmuştur. Bu oldukça geniş, anlamlı ve derin bir vizyondur.

Belediyecilikte bir fenomen: Kocaeli

Bu şölende yıldızlaşan bir kent ve Büyükşehir Belediyesi vardı. Sanayinin ve üretimin kalbi olan Kocaeli, yüz bin kişilik bir kitleyi kusursuz ağırlayarak belediyecilikte bir fenomen olduğunu bir kez daha kanıtladı...

Şehrin giriş noktalarından stadyuma kadar uzanan ulaşım ağında tek bir majör tıkanıklık dahi yaşanmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce otobüsün koordinasyonu, otopark alanlarının optimizasyonu ve şehir içi trafik akışı milimetrik bir hesapla yönetildi.

İddia ediyorum, böyle bir aksiyonu yönetecek kapasitede başka bir belediyemiz mevcut değil! Turnike geçişleri ve güvenlik arama noktalarındaki bekleme süreleri, uluslararası etkinlik standardı olan 12 dakikanın altında tutuldu!

Kocaeli’de sıfır izdiham ve sıfır güvenlik krizi ile süreç tamamlandı. Bu durum, organizasyonu yapan iradenin kriz yönetimi kapasitesini ve sahadaki binlerce personelin profesyonelliğini de tescillemiştir. Tebrikler Kocaeli, tebrikler Tahir Büyükakın…

Hasılı, bu şölene yöneltilen niteliksiz ve kasıtlı eleştirilerin temel nedeni lojistik, sosyolojik ya da ekonomik değil, tamamen ideolojiktir. Akademik gençlik araştırmaları, gençlerin %74'ünün bu tarz kitlesel organizasyonlarda kendilerini güvende ve bir topluluğa ait hissettiğini beyan etmektedir.

100 bin gencin iradesini, enerjisini ve kardeşliğini kusursuz bir organizasyonla geleceğe taşıyan bu şölen, organizasyon teorisinin ve yönetimsel dehanın zaferini de ispatladı.

Tebrikler gençler, sizinle iftihar ettik...

