Önce Avrupa, sonra Süper Lig için

Ligde sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Avrupa kupalarına katılacak olan 5 takımımız ise “idman sezonunu” daha erken açacak ve de yöneticileri ile teknik direktörleri “transfer ayında da kadrolarını ve ilk 11’lerini takviye edecek” bir çabanın içine girecek.

UEFA KUPALARINDA TAKIMLARIMIZ

2026-27 sezonu Süper Ligi’nin puan cetvelindeki ilk beşi: 1- Galatasaray, 2- Fenerbahçe, 3- Trabzonspor, 4- Beşiktaş, 5- Başakşehir.

Türkiye Kupası şampiyonu; Trabzonspor.

Türkiye, 2026-27 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile katılacak.

Katılım tablosu:

*Süper Ligi 1. sırada bitiren takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasından,

*Süper Ligi 2. sırada bitiren takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan,

*Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan,

*Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan,

* Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılır.

Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, lig sıralamasına göre UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanırsa;

* a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan,

* b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan,

* c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılır.

Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

* a) Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan,

* b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan,

* c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılır.

3) Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takım, Süper Lig’i 4. sırada bitirirse;

* a) Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan,

* b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan,

* c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılır.

Sezon öncesinde tablo böyleydi.

Süper Lig’de ortaya çıkan puan tablosunun ardından Avrupa kupalarına katılım tablosu şöyle gerçekleşti:

*Süper Lig'i 1. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından,

*Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan,

*Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve aynı zamanda Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan,

* Süper Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş, lig üçüncüsü Trabzonspor kupayı kazandığı için UEFA Konferans Ligi yerine UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan,

*Süper Ligi 5. sırada bitiren Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Bütün takımlarımıza "şimdiden" başarılar!..