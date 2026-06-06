Üzümü ye bağını gör!

Türkiye, 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ancak dünyanın her ülkesinde olduğu gibi gelir dağılımındaki farklılıklar dolayısıyla toplumsal kalkınma ve refah artışından herkes aynı oranda yararlanamıyor. Ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ortamında gerçekleşmektedir. Hane halkının giderleri artarken, gelirdeki artışlar hayat pahalılığının gerisinde kalmakta ve vatandaşların reel alım gücünü zorluyor, deniyor. Peki işsizlik oranı nasıl 36 aydır tek hanede seyrediyor. Kalkınma genele yayılmıyor sözü tam bir yalan. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 17,4 milyon otomobil var. Genel nüfusa oranlandığında yaklaşık her beş kişiden birine otomobil düşüyor. Ortalama bir otomobil değeri baz alındığında (yaklaşık 1,15 milyon TL), Türk halkının sahip olduğu toplam otomobil servetinin nominal piyasa değerinin 20 trilyon TL (güncel kurla yaklaşık 600 milyar dolar olduğunu görürsünüz.)

Türkiye'de nüfusun yaklaşık %57,1'i (veya hane halklarının yaklaşık %60,7'si) yani yaklaşık 50 milyon vatandaş ev sahibi. Nüfusun yüzde 27’si yani 32 milyon kirada oturuyor. Toplam konut servetinin yaklaşık 900 milyar dolarlık kısmını vatandaşların bizzat kendilerinin oturduğu konutlar oluşturuyor. Ülkemizde 94 milyon adet aktif cep telefonu var… Bu cihazların tümünün piyasa değeri ve toplam maddi karşılığı net olarak hesaplanamasa da, en ucuz giriş seviyesi yaklaşık 10 bin ila 132 bin TL aralığındaki modellerin toplam değeri 1 trilyon lirayı aşar...

Soruyorum size bu servetler nasıl oluştu? Ülkemizde istikrarlı bir iş dünyası olmasa vatandaş bunlara sahip olabilir miydi? Sadece mükemmel sağlık sistemi bile her şeye bedel. Dünyada ABD dâhil hiçbir ülkede bizim gibi sağlık düzeni yok. E-Nabız muhteşem bir program. Peki bunları bize kim sağladı? 23 yıldan beri gece gündüz çalışan hükûmet tabii ki... Üzümü yiyeceksin ama bağını da göreceksin!

Türkiye kesinlikle fakir bir ülke değildir. Dünya Bankası ve IMF verilerine göre Türkiye, toplam gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alıyor. 1,6 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya göre kişi başına düşen millî gelir 19 bin dolardır. Türkiye; güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş lojistik ağı, turizm gelirleri ve yoğun ihracat kapasitesi ile küresel olarak büyük bir ekonomik potansiyel barındırır. Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre yapılan hesaplamalarda ise 4 trilyon dolarla dünyanın en büyük ilk 11 ekonomisinden biriyiz...

Özetle, vatanımız; kaynakları, coğrafi konumu, genç nüfusu ve üretim üssü özelliğiyle zengin bir ülke. Uygulanmakta olan istikrarlı ekonomi politikası sayesinde Orta Doğu’da 3 aydan beri yaşanan savaşın enerji fiyatlarını zirveye çıkarmasına rağmen dimdik ayaktayız. Nimet içinde yüzüyoruz, şükredin.

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