Bal ve zehir!

İran dinî lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin saldırı dönemini başlatmasının Trump’ın imzasını “değersiz ve geçersiz” hâle getirdiğini söyledi. “İran halkı ve Direniş Cephesi ABD’ye unutulmayacak dersler verecek” dedi. ABD, İsrail'i yanına alarak İran'ın üzerindeki saldırılarını arttırmak istiyor. Bu yüzden İsrail'e hava ikmal yakıt uçağı gönderdi. Dünyanın en palavracı başkanı haziran rakamlarına bakıp, “Fiyatlar 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı, Amerika’da altın çağ başladı” diyor. Evet haziranda fiyatlar gerçekten tahminlerin çok gerisinde kaldı. Ama haziran ayında petrol fiyatları Orta Doğu’da gerginliğin azalmasıyla 68 – 70 dolar aralığında kalmıştı. Temmuz ayında ise fiyatlar 90 dolara yakın seyrettiği için ABD’de hem TÜFE hem ÜFE’de fiyatlar tahminleri aşacak. Trump'ın hedefi petrol fiyatlarını zirvede tutarak Avrupa'yı kendine muhtaç tutmak. Ama kendi ülkesini de enflasyon bataklığına sürüklüyor. Bunun bedelini ara seçimlerde mutlaka ödeyecek.

ABD-İran savaşı, 2026 yılı Nisan ayında sağlanan ateşkesin kalıcı olamaması ve her iki tarafı da çatışmaya iten temel sorunların çözülememesi nedeniyle başa döndü… ABD'nin yeni saldırıları büyük tahribata yol açsa da İran geri adım atmadı, aksine Orta Doğu'daki Amerikan askerî üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurarak anında misillemede bulundu. Devrim Muhafızları bünyesindeki hava-uzay kuvvetleri, El-Tanf'taki bir ABD askerî merkezine sürpriz bir saldırı düzenleyerek radar sistemlerini ve bazı askerî helikopterleri imha etti. Kuveyt'te yer alan ABD üssündeki hava savunma radar sistemleri, silah depoları ve askerî teçhizatlar hedef alındı. İran ordusuna ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Amerikan askerî tesislerini doğrudan vurdu. Orta Doğu’da askerî dengeleri kökten sarsacak bir hamle yaşandı. İran’ın yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeleri Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Tahran’ın Ürdün sınırındaki ABD üslerini hedef alan "Nasr 2" operasyonunda 2, Irak’ta 1 Amerikan askeri hayatını kaybederken, füze teknolojisindeki bu ani sıçrama Rusya ve Çin desteğini ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığına dair açıklamasına "umurumda değil” diye cevap verdi. Tahran yönetimi, Hürmüz’ü kapattıklarını boğazın tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı. ABD mevcut askerî tutumunu sürdürdüğü müddetçe bölgeden dünya pazarına petrol ve gaz ihracatının yeniden başlamayacağı sert bir dille ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ve uzun süreli kapanması, küresel ekonomide yeni bir enerji şokunu tetikledi, 90 doları aşan Brent petrolün kısa vadede 100 dolara ulaşması bekleniyor. ABD’de ticari ham petrol stokları 1984’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Altın 4 bin dolarda tutunmakta zorlanıyor. Küresel borsalar kırmızıya büründü. Bitmeyen senfonide Merkez Bankaları faiz arttıracak, dünya küçülecek. Petrol İhraç Eden Suudi Arabistan, Rusya, BAE ve ABD gibi büyük üreticiler, kazanacak. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiği için küresel petrol fiyatlarındaki artışlardan doğrudan ve olumsuz etkilenecek. Yüksek enflasyon, artan cari açık, döviz talebinde baskı ve hayat pahalılığı şeklinde zincirleme sıkıntı yaşayacağız. Trump NATO zirvesinde ağzımıza F-35, F-110, CAATSA yaptırımları konusunda bir parmak bal çaldı, petrolü zirveye çıkararak bunu zehre dönüştürdü. Ayıdan post ABD’den dost olmaz…

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