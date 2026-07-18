ABD ile İran arasındaki saldırıların süreklilik kazanmasından çok giderek şiddetlenmesi, petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon riskini gündemde tuttuğu için altında büyük düşüş yaşanıyor. Ons 3965 dolara geriledi. ABD'nin İran'ın stratejik liman ve köprülerini vurmasının ardından, İran kamikaze İHA'larla Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı... Washington 6 gündür devam eden saldırıların sona erdiğini açıkladı. Ama gerilim devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak amacıyla düzenlediği son hava saldırıları ile İran’ın askerî yeteneklerini hedef aldı. Tahran bölgedeki diğer petrol ve doğalgaz ihracat kanallarını kapatmakla tehdit etti. Trump buna “Enerji tesislerini hedef alma işini sona saklayacağım ama nihayetinde onları vuracağız" diyerek cevap verdi. 85 dolara dayanan Brent petrolün varil fiyatının kısa dönemde 90 doları aşması bekleniyor. ABD'de motorin fiyatları, Basra Körfezi'nde yeniden alevlenen çatışmalar ve azalan rafineri kapasitesinin etkisiyle galonu (3,78 litresi) 5 doların üzerine çıktı. Savaştan bu yana yüzde 33 oranında değer kazanan motorin fiyatlarındaki bu tırmanış, sanayiden lojistiğe kadar ABD'de geniş bir alanda yeni bir enflasyon dalgası tetikleme riski taşıyor.

Altın sert düzeltme trendine girmiş görünüyor. 3.950 dolardaki kritik destekte tutunamazsa, önce 3.900, ardından 3.500 dolara gerileyecek potansiyel taşıyor. Bu durumda bugün 6.070 lira olan 24 ayar külçe altının gramının kademeli olarak 5.400 liraya kadar gerileme ihtimali var. Piyasayı baskılayan temel faktörler, şahin FED politikası, jeopolitik riskler, güvenli liman 10 yıllık ABD tahvillerinden kaçış. ABD'de TÜFE'nin ardından ÜFE'nin de haziran ayında beklentilerin altında gelmesi piyasa tarafından ciddiye alınmadı. Zira Haziran’da petrol 70 – 72 dolar aralığındaydı. Tarihsel veriler, altının ABD ara seçim yıllarına denk gelen yaz aylarında ciddi bir baskı altında kaldığını gösteriyor. Altın son iki seçim olan 2018 ve 2022 yıllarında temmuz-eylül dönemini üst üste kayıpla kapattı. Diğer taraftan Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalarak yüzde 4,3 büyüdü. Zayıf iç tüketim ve yatırımlardaki daralma sürerken, büyümenin giderek ihracata bağımlı hâle gelmesi ekonomideki yapısal dengesizliklere ilişkin endişeleri artırdı.

Altındaki hareketi tayin eden en önemli gelişme 10 yıllık ABD tahvillerindeki getiri düzeyi. Şu anda 4,54 ile yüksek seviyede... Yatırımcılar, Fed'in faiz artırım döngüsüne devam edeceğini fiyatladığı için tahvillerden kaçıyor. Finans piyasalarında tahvil fiyatları ile getirileri (faizleri) ters yönlü hareket eder. Enflasyon yükseldiğinde, sabit getirili tahvillerin sağladığı reel kazanç aşınır. Yatırımcılar ellerindeki düşük faizli eski tahvilleri satarak ileride ihraç edilecek daha yüksek faizli yeni tahvilleri alabilmek için nakde geçiyor. Ama güvenli limanda yaşanan bu değişim altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Merkez bankalarının yüksek enerji maliyetlerini karşılamak için altını nakit para olarak kullanmaları fiyattaki sert düşüşte büyük rol oynuyor. Ellerinde yüksek fiyattan alınmış altın bulunanlar, zararına satış yapabilir, böylece düşük fiyattan alıma geçerek maliyeti azaltabilir. Almayı düşünenlere kasım ayını beklemelerini tavsiye ediyorum. Fiyatlardaki zayıflama en çok düğün yapacakları sevindirecek. Altın şüphesiz güvenli liman, ama yüksek faiz ortamı onun bu özelliğini gölgeliyor.

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