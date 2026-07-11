Mutlu son ne zaman?

ABD Silahlı Kuvvetleri, İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan kendi belirlediği rotaya uymadığı gerekçesiyle 3 gemiye drone saldırısı düzenlemesine karşılık olarak 90 askerî hedefi vurdu. Saldırılarda hava savunma sistemleri, Hürmüz Boğazı'ndaki kıyı gözetleme kuleleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait güçler ile İran kıyı şeridindeki askerî lojistik altyapısı hedef alındı... Tahran da karşılık olarak Kuveyt, Katar ve Bahreyn’deki ABD üslerine saldırdı...

Washington, İran’ın Hürmüz üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak istiyor. İran ise savaş sırasında ülkesinde meydana gelen büyük yıkımın bedeli olarak Boğaz'dan geçecek gemilerden ücret talep ediyor. Ortada büyük bir güç savaşı var. İran bu konuda geri adım atmazsa saldırılar derinlik kazanacak. ABD’li bir yetkili, iki ülke arasında kırılgan ateşkesi sarsan son iki günlük çatışmalara rağmen ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 10 yıllık ABD tahvillerine alım geldi; getiriler 4,59’dan 4,53’e düştü. Zira enflasyon düştüğünde sabit faizli 10 yıllıkların getireceği kazanç artar.

Türkiye-ABD arasında F-35 teslimatı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve KAAN motorlarının teslimi konusunda önemli ilerleme sağlandı, ancak şu anda somut bir gelişme yok. Zira bu konulardaki en yetkili organ ABD Kongresi… Başkan Trump’ın teklifi tabii ki önemli ve dikkate alınacaktır. Orta Doğu’da yeniden alevlenen saldırılar brent petrolü 76 dolara çıkarınca ABD’de enflasyon riski yeniden gündeme geldi. Enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüksek faiz ortamına dönüleceği ihtimali altını olumsuz etkiledi. Ancak 16-17 Haziran tarihleri arasındaki FED (ABD Merkez Bankası) toplantı tutanaklarının son bölümünde üyelerin tamamının faizlerin sabit tutulması görüşünde olduklarının anlaşılması altını 4.100 doların üzerine çıkardı... Şu anda yön yukarıyı gösteriyor. 6.250 liralık 24 ayar külçe altının gramı kademeli olarak 6.500 liraya ulaşabilir. Petroldeki yükseliş Merkez Bankamızın da 23 Temmuz’daki toplantısında alacağı kararı etkilemeyecek. Faizler yüzde 37’de sabit tutulsa dahi önümüzdeki dönem için gevşeme mesajı verilecek. İş dünyası ucuz kaynağa kavuşmak için dört gözle faizlerin düşürülmesini bekliyor...

Yerli yatırımcılar kurlardaki artışın enflasyonun gerisinde kalacağını gördüğü için döviz varlıklarını elden çıkarıyor. Geçen hafta 3,2 milyar dolar sattılar. Buna karşılık Merkez Bankasının brüt rezervleri yurt dışından fon girişi ve yerli yatırımcıların satışlarıyla 1 haftada 10,5 milyar dolar arttı; 160 milyar dolara ulaştı...

Enerji fiyatlarındaki yükseliş kalıcı hâle gelirse ABD Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalır. Ancak bu kararı alması zor. Zira ABD’de istihdam rakamları kötüleşti, işsizlik artıyor. Son açıklanan %4,3’lük işsizlik rakamının düşük çıkmasına iş taleplerini geri çekenlerin artması yol açtı... Tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bine düştü. Buna yüksek faiz ortamı yol açtı.

Trump enerji fiyatlarını düşüremezse ara seçimi kaybeder. Bunun bilincinde. Küresel yatırımcıların adresi tabii ki hisse senetleri. Bu konuda kazanca ulaşmak için beklentileri çok iyi takip etmek gerekiyor. Zira piyasalar beklentileri satın alır gerçekleşmeleri satar. İyi koku alan yüksek gelir elde eder.

Kripto paralar enerji fiyatlarındaki artış dolayısıyla resmen çöktü. Bu piyasaya kesinlikle girilmesini tavsiye etmiyorum. Şu anda en kârlı yatırım alanı yatırım fonları... 1 yılda yüzde 1105 kazananlar var. Parasını buraya yatıran ve sabırla 1 yıl bekleyenler mutlu sona ulaşıyor.

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