Federasyonumuz var, ya atletizmimiz?..

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun internet sitesine girdiğinizde karşınıza “Atletizmle güçlen” diye bir slogan çıkar!..

Ne var ki, uzun yıllardan beri bıraktık “Atletizmle güçlenmeyi” ortadadır ki; Atletizm Federasyonumuzun “bizzat” kendisi, “görevi olduğu hâlde” Türk atletizmini güçlendirememiştir!..

Anlatacağım “bu acı tablo” benim iddiam değildir.

İnternette “birkaç tıklama ile “taf.org.tr” sitesine girerseniz, “sporumuzun adına” hem de “çok acı” tabloyu siz de görebilirsiniz!..

“Çok acı” diyorum, çünkü…

Atletizm için, ansiklopediler, sporun bilimsel kitapları der ki; “Atletizm, insanların fiziksel yeteneklerini ve sporcu becerilerini sergileyerek yarıştığı, köklü ve heyecan verici bir spor dalıdır. Çeşitli koşu, atlama, atma ve yürüyüş disiplinlerini içeren atletizm, tarih boyunca dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve prestijli yarışmalara sahne olmuştur.

Yüksek dayanıklılık, hız, güç, koordinasyon ve teknik becerilerin ön planda olduğu atletizm, bireysel ve takım yarışmalarıyla sporcuların sınırlarını zorlayarak rekabet etmelerine imkân tanır.”

Türkiye Atletizm Federasyonunun mevcut başkanı, 31 Ekim 2024’te yapılan 6. olağan genel kurulda göreve seçilen Dr. Ahmet Karadağ’dır. 1922 yılında kurulan Atletizm Federasyonunun bugüne kadar görev yapmış başkanlarının listesi ise şöyledir:

Ali Seyfi Beyti (İlk Başkan)

Ahmet Fetgeri Aşeni

Burhan Felek

Vildan Aşir Savaşır

Saffet Gürol

Naili Moran

Adnan Hün

İrfan Şahinbaş

İsmail Hakkı Güngör

Jerfi Fıratlı

Muharrem Dalkılıç

Aşkın Tuna

Kurthan Fişek

Mehmet Yurdadön

Yılmaz Sazak

Mehmet Terzi

Fatih Çintimar (2013 - 2024)

Ahmet Karadağ (2024 - ???)

Türkiye, bir zamanlar olimpiyatlarda “madalya alan” bu madalyaların rengini Akdeniz ve İslam Oyunlarında ve de Balkan şampiyonalarında “altına, gümüşe” çeviren “atletizm” ülkesi idi.

Ya bugün?..

Bilmem ki, “bir yarım, bir bütün kelimelik” bu soruya cevabını, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Atletizm Federasyonu Başkanımız Ahmet Karadağ “gerçek sebeplerin ne olduğunu ‘neden ve niçin sorularının cevaplarını’ da ekleyerek” anlatabilecekler mi?..

İYİ BİR ADIM!..

Galatasaray “genelde” yaz transferi gelmeden, “o günlerde işi bitireceği” transfer adımlarını atıyor; hem “zaman sıkışması olmadan sağlam seçimler” yapıyor hem de “transferi daha aza” sonlandırıyor.

Bu defaki hedef; “takviye bekleyen” orta sahaya; Beşiktaş altyapısından yetişen ve Serie A’da Torino forması giyen Emirhan İlkhan.

Olur mu; “olursa” sarı kırmızılı forma altında “eksiği olan” orta saha sağlamlaşır.

ŞAKA

Sözüm söz!..

Üç büyüklerden Galatasaray’ın “arayı açtığı süreç” devam ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne yapacaklar, “arayı kapatmayı” başarabilecekler mi?..

Bu soruyu bana Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı dostlarım da soruyor, hem de endişe ile…

Cevabım acı oluyor; “Artık ‘Üç büyükler yok, ne yazık ki 1+1+1’e hızla gidiş’ var!..” Söz verdim okuyucularıma; “bu acı gidişi” hep yazacağım; Fenerbahçe / Beşiktaş yönetimlerinin uyandığına ve “takımlarının yarışı sürdürebilmesini sağlayacak gerekli adımları attıklarına” inandığım günlere kadar!..”

