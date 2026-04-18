Büyükler arasında…

Kutlarım Arda Turan’ı…Çalıştırdığı Polonya ekibi Shakhtar Donetsk ile Hollandalı AZ Alkmaar’ı (3-0 / 2-2) eleyerek, Konferans Ligi’nde yarı final gören “ilk Türk teknik direktörü” oldu.

Ve de “Avrupa’da ‘yarı final gören’ hocalar “listemize “beşinci sıradan” girdi.

İşte liste:

Adnan Süvari (Göztepe) / Mustafa Denizli (Galatasaray) / Fatih Terim (Galatasaray) Aykut Kocaman (Fenerbahçe) / Arda Turan (Shakhtar Donetsk).

Kutlama ve alkış…

Arda Hoca’mızın Hollanda ekibini elediği maçtan sonra yaptığı açıklama iki bölümlü idi.

İlk bölüm: “AZ Alkmaar gibi bir takıma karşı oynamak çok zordu. Taktik açıdan bakıldığında gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Çok iyi pres yapan bir ekibe karşı oynamak hiç kolay değil.”

İkinci bölüm ise “çok anlamlı” idi: “Bu maçı, her sabah umutla uyanan, en azından çocukların yarın patlama sesleri olmadan uyanmasını umut eden Ukrayna’daki bütün insanlara ithaf etmek istiyorum.”

İlk bölüm için kutlarım, ikinci bölüm için alkışlarım Hoca’mızı…

Başarılar Başkan!

Bugün Fenerbahçe için “önemli” bir gündü. Zira, Yüksek Divan Kurulu, Başkan Sadettin Saran’ın aylar önce yaptığı “olağanüstü genel kurul toplama kararı” ile toplanacaktı. Camia “bu olağanüstü genel kurul kararının neden olduğunu” merak ediyor, “acabalar” ile dolu tartışmalar oluyordu.

Önceki gün Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları lansmanına katılan Başkan, orada “Başkanlık konusundaki” görüşünü ‘’Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız’ diyerek açıklarken “Ancak ben ve arkadaşlarım, 2027’ye kadar kalmayı hak ettik” dedi.

Böylece “bugünden 2027’deki genel kurula kadar” Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğunda oturacağı, “bizzat kendisi tarafından” ilan edilmiş oldu.

Peki, bu söz kimlere?

Sadettin Saran “2027’deki genel kurula kadar kalmayı hak ettik” açıklamasını yaptığı konuşmada, bir başka “anlamı olan” iki cümle de vardı.

“Hep ‘Birlik beraberlik’ dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk” cümleleri ne ifade ediyordu;

“Söyleyemediği ve sustuğu şeyler” sözü kimlere idi?..

“Bu uyarı” acaba onları susturmaya yetecek miydi?..

Şaka!..

Gazetelerdeki “Fenerbahçe’de derbi öncesi büyük endişe! İşte kart sınırındaki yedi futbolcu” başlıklı haber: “Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe yaşanıyor. Fenerbahçe’de Rizespor maçı öncesi yedi futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.” Fenerbahçe’de endişe olup olmadığını bilemem ama “Fenerbahçe-Ç. Rizespor” maçının hakeminin haletiruhiyesini tahmin edebiliyorum.

Sarı kırmızı kartların cebini yaktığını hissedecektir!

