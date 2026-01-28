Borç yükü; nereye kadar?..

Önümde bir ajans haberi duruyor. “30 Kasım itibarıyla büyük kulüplerimizin borçlarını konu eden bir haber.

Acı tablonun özeti şu:

“Galatasaray’ın 16,28 milyar, Fenerbahçe’nin 15,33 milyar ve Beşiktaş’ın 11,43 milyar olmak üzere toplam 43,04 milyar lira (877 milyon avro) kısa vadeli borcu bulunuyor. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmek için kullanabileceği varlıklar toplamı ise 11,69 milyar lira (238 milyon avro).

Yani, borçlar, varlıkların 3,67 misli…

Peki bu borçlar nasıl ödenecek; gelir gider tablosuna bakalım:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğramış…

Haberdeki birkaç cümle her şeyi ortaya koyuyor: “Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bilgilere göre üç kulüp de kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.”

Habere göre “en fazla zarar” Beşiktaş’ta; 1 milyar 409 milyon lira (28,71 milyon avro)

Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp… “6 milyar 672 milyon liralık gelir / 8 milyar 82 milyonluk gider; gelirden yüzde 21 daha fazla harcama…

Bu dönemde Fenerbahçe’nin zararı 918 milyon lira (18,7 milyon avro); toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire karşı, 9 milyar 38 milyon lira ile kazanılandan yüzde 11 daha fazla harcama yapılmış. Galatasaray, üç büyüklerde 11 milyar 701 milyon lira ile en fazla gelire sahip. Harcaması 11 milyar 788 milyon lira; 87 milyon liralık (1,77 milyon avro) zararı var.

Şirketlerin durumu da “olumlu” değil; 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borçları 61,02 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray’ın 22,75 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 19,22 milyar lira ve Beşiktaş’ın 19,05 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda, 3 Büyüklerin 61,02 milyar liralık borcunun döviz kuruyla karşılığı 1,24 milyar avro. Şimdi “asıl” soru şu; “Bu olumsuz tabloyu düzeltecek bir planlama var mı; yoksa “kulüpleri borç bakımından bu duruma düşüren” yöneticilerden mi “medet umulmaya” devam edilecek?..

Sorum “gene” TFF Başkanı’na; siz ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan?..

