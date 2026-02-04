Spor “sadece” futbol mudur?

Sevgili okurlarım, yazımın başlığı için “Bu ne biçim soru; elbette spor ‘sadece’ futbol değildir” diyeceklerdir.

Elbette, “öyledir” ama bakalım, “istisnalar hariç” spor medyamız “böyle” mi düşünüyor?..

Çok değil bundan altı yedi yıl öncesine kadar gazetelerimizin spor sayfalarında, TV’lerin spor programlarında “Futboldan öte” basketbol, atletizm, güreş, voleybol, boksun “haber ve yorumları da hak ettikleri” yeri alırdı. TV’lerde “erkek ve kadın” müsabakaları “canlı” yayınlanır, spor sayfalarında fotoğrafları ve yorumlarıyla yer bulurdu. “Özel habercileri, yazarları ve yorumcuları” vardı…

Bu spor branşlarında “başarı çizgilerimizin yükseldiği” sürelerde “manşetler onlara tahsis edilir” hem de fotoğraflar ile renklendirilerek, röportajlar ile desteklenerek…

Şimdi, “futboldan ve biraz basketbol ve birazcık voleyboldan başka hemen hemen çok az şey var” spor medyamızda…

Sayfalarımızda ve ekranlarımızda “sporların anası” atletizm, “Türk’ün ana sporu” güreş bile, futbol ile yarışamıyor!..

Milyonlarca avro, milyarlarca lira harcanıyor, futbola… Peki, neredeyiz, Edirne’den ötede, Avrupa’da?..

Evet, “futbol, hemen hemen bütün dünyada olduğu gibi” ülkemizde de “lokomotif” spordur. Elbette “hak ettiği harcama limitlerine, ‘hatalı transferler hariç” itiraz etmem…

Amma… “Spor kulüplerimizin branş harcamalarındaki gelir gider dengesizliği” ile “devletin spor federasyonlarının harcama limitleri” yarışmaya başlarsa, elbette itirazım olacaktır, hem de çok…

Hele ki, “kalabalık kafilelerle yapılan bol seyahatlerin harcamaları” da söz konusu ise…

1955’de Ankara Rüzgârlı Sokak’ta gazeteciliğe “spor haber, yazı ve yorumları ile başlayan, bugünlere kadar da hatta sürdüren” bir gazeteci olarak… Sorularım var:

1 - “Spor branşlarının federasyonları “spor için” ne yaparlar; “Edirne’den öte ‘başarısızlıklar’ süreçleri” neden bitmek bilmiyor?..

2 - Tablo bu iken, medyamız, haber ve yorumlarında “gerekli olan ve eskiden yapılan görevi” neden “tam’ olarak” yapmıyor?..

“Spora düşkün” ve de “sporu sadece ‘futbol’ olarak görmeyen” milyonlarca TV vatandaşı, elbette “verdiği vergilerle beslediği” sporumuzun “diğer branşlarında” da başarı bekleyecektir, bekliyor!..

Spor Bakanlığı “gereken uyarıyı” yapmalıdır; bu uyarı, “federasyonların özerkliğini” yaralamaz!..

Elbette bu yazım “istisnalar için” değil, onlara teşekkür ederken, “istisnaları bir yana” spor medyamız, “futboldan ötede” de sporun olduğunu, o branşların yüz binlerce, hatta bazılarının milyonlarca izleyicisinin olduğu da bilmeli”, spora “hak ettiği ‘dengeli’ desteği” sayfalarında, ekranlarında vermelidir.

